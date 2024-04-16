Може затопити житловий масив — що відомо про зсув дамби на Львівщині

Берег річки у Стрию. Фото: Суспільне Львів/Ольга Іващук

У Стрию Львівської області 31 березня стався зсув земляної дамби над річкою. Наразі тривають протиаварійні роботи.

Про це в понеділок, 15 квітня, повідомило "Суспільне Львів".

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Як зазначив, начальник Стрийського міського управління ЖКГ Ігор Пастущин, небезпека зсуву полягає в тому, що берег річки Стрий знаходиться в декількох метрах від траси міжнародного значення Київ — Чоп. У разі, якщо дамба обвалиться, весь потік води разом зі снігом, який досі є на вершинах гір, затопить прилеглі території.

"Рівень води підніметься — і, коли дамба обвалиться, затопить весь житловий масив, оцей житловий будинок, лікарню. Ми хочемо відвести основне русло води від дамби. Відвести її на дальшу відстань", — наголосив Пастущин.

У 2008 році вже було руйнування цієї дамби. Зараз у місті знову укріплюють берегову лінію, зокрема розчищають місцевість, аби техніка могла привезти матеріали, а паралельно розпочинають роботи на іншому березі ріки, аби в майбутньому змінити русло Стрия на цій ділянці.

За словами інженера з якості компанії-підрядника Віталія Корніцького, у 2008 році течія річки підмулювала дамбу. Тоді, щоб відхилити воду й запобігти руйнуванням, відсипали низову призму та півзагати, які допомагають знизити швидкість води.

За словами Віталія Корніцького, зараз знову облаштовуватимуть півзагати та укріплюватимуть берег великим камінням.

Як повідомила заступниця директора обласного департаменту екології Ганна Башта, загальну суму збитків ще не підрахували. Також вона зазначила, що обов'язково потрібно провести роботи з укріплення берега, оскільки внаслідок зсуву дамби може зруйнуватися дорога міжнародного значення.

"Максимально проводять роботи, щоб убезпечити особливо в нерестовий період і від подальшого руйнування дороги, і від негативного впливу на довкілля", — наголосила очільниця департаменту.

За інформацією Пастущина, з міського бюджету Стрия вже виділили три мільйони гривень на укріплення дамби, а загалом на ці роботі потрібно сім мільйонів гривень.

Нагадаємо, кілька днів тому російський Оренбург потопав у воді через те, що вода в річці Урал піднялася на 40 сантиметрів.

А 15 квітня повінь зруйнувала насипну дамбу в російському Томську. Через це місто почало затоплювати.