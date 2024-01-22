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У Китаї відбувся масштабний зсув ґрунту — під завалами є люди

22 січня 2024 08:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Китаї відбувся масштабний зсув ґрунту — під завалами є люди
Рятувальники ліквідують наслідки зсуву ґрунту. Фото: Xinhua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У китайській провінції Юньнань, розташованій на південному заході країни, у понеділок, 22 січня, відбувся великий зсув ґрунту. Внаслідок надзвичайної події 47 людей заблоковано під уламками.

Про це повідомляє агентство Xinhua.

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Повідомляється, що понад 200 мешканців було евакуйовано до безпечних районів.

Відомо, що Трагедія сталася о 5:51 ранку неподалік міста Чжаотун, у сільській місцевості, де земля та каміння покрили 18 домашніх господарств.

На місці події ведуться роботи з порятунку та пошуку людей, до яких було залучено понад 200 рятувальників, 33 пожежні машини та 10 вантажівок.

Видання зазначає, що всі люди, які опинилися під завалами, зараз вважаються зниклими безвісти.

Рятувальники ліквідують наслідки зсуву ґрунту
Рятувальники ліквідують наслідки зсуву ґрунту. Фото: Xinhua

Нагадаємо, що у Китаї на північному заході стався сильний землетрус магнітудою 6,2. бали. Внаслідок поштовху загинули щонайменше 111 людей.

Також у Туреччині стався землетрус магнітудою 4,3. Епіцентр поштовхів зафіксували за 26 км на північний захід від міста Ерзінджа.

Китай
НП
порятунок
рятувальники
люди

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