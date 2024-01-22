В Китае произошло масштабный сдвиг грунта — под завалами есть люди

Спасатели ликвидируют последствия сдвижения грунта. Фото: Xinhua

В китайской провинции Юньнань, расположенной на юго-западе страны, в понедельник, 22 января произошел крупный сдвиг грунта. В результате чрезвычайного происшествия 47 человек оказались заблокированы под обломками.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

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Сообщается, что более 200 жителей были эвакуированы в безопасные районы.

Известно, что Трагедия случилась в 5:51 утра неподалеку от города Чжаотун, в сельской местности, где земля и камни покрыли 18 домашних хозяйств.

На месте происшествия ведутся работы по спасению и поиску людей, к которым были привлечены свыше 200 спасателей, 33 пожарные машины и 10 грузовиков.

Издание отмечает, что все люди, оказавшиеся под завалами, сейчас числятся как пропавшие без вести.

Спасатели ликвидируют последствия сдвига грунта. Фото: Xinhua

Напомним, что в Китае на северо-западе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. балла. В результате толчка погибли по меньшей мере 111 человек.

Также в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр толчков зафиксировали в 26 км северо-западнее города Эрзинджа.