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Молдова высылает российского дипломата из страны — какая причина

19 марта 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Молдова высылает российского дипломата из страны — какая причина
Сотрудники МИД Молдовы. Фото: МИД Молдовы
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство иностранных дел Молдовы объявило российского дипломата персоной нон грата. Теперь он должен покинуть страну.

Об этом сообщила молдавская служба Радио Свобода во вторник, 19 марта.

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Причиной высылки российского дипломата является организация выборов РФ на территории оккупированного региона Приднестровья.

Как известно, власти Молдовы не давали разрешения на открытие российских избирательных участков на территории так называемой Приднестровской Республики, а только в посольстве РФ в Кишиневе. Однако россияне все равно открыли шесть локаций вопреки позиции властей.

После этого МИД страны вызвал посла Олега Васнецова и выразил ему протест. Там подчеркнули, что "действия РФ нарушают нормы и принципы международного права, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

Ранее мы писали, как прошли псевдовыборы РФ в Приднестровье и Кишиневе.

Кроме того, Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове. Усиленное внимание к региону вызвано предстоящими переговорами о вступлении Молдовы в ЕС и президентскими выборами.

Молдова
выборы
Приднестровье
Россия
дипломатия

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