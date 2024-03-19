Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Молдова висилає російського дипломата з країни — яка причина arrow

Молдова висилає російського дипломата з країни — яка причина

19 березня 2024 17:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Молдова висилає російського дипломата з країни — яка причина
Співробітники МЗС Молдови. Фото: МЗС Молдови
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило російського дипломата персоною нон ґрата. Тепер він повинен залишити країну.

Про це повідомила молдовська служба Радіо Свобода у вівторок, 19 березня.

Читайте також:

Дипломата РФ вислали з Молдови

Причиною висилання російського дипломата є організація виборів РФ на території окупованого регіону Придністровʼя.

Як відомо, влада Молдови не давала дозволу на відкриття російських виборчих ділянок на території так званої Придністровської Республіки, а лише в посольстві РФ у Кишиневі. Однак росіяни все одно відкрили шість локацій всупереч позиції влади.

Після цього МЗС країни викликало посла Олега Васнєцова і висловило йому протест. Там наголосили, що "дії РФ порушують норми і принципи міжнародного права, а також підривають суверенітет і територіальну цілісність Молдови".

Раніше ми писали, як пройшли псевдовибори РФ у Придністров'ї та Кишиневі.

Крім того, Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага до регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ Молдови до ЄС і президентськими виборами.

Молдова
вибори
Придністров'я
Росія
дипломатія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство