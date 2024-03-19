Молдова висилає російського дипломата з країни — яка причина

Співробітники МЗС Молдови. Фото: МЗС Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило російського дипломата персоною нон ґрата. Тепер він повинен залишити країну.

Про це повідомила молдовська служба Радіо Свобода у вівторок, 19 березня.

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Причиною висилання російського дипломата є організація виборів РФ на території окупованого регіону Придністровʼя.

Як відомо, влада Молдови не давала дозволу на відкриття російських виборчих ділянок на території так званої Придністровської Республіки, а лише в посольстві РФ у Кишиневі. Однак росіяни все одно відкрили шість локацій всупереч позиції влади.

Після цього МЗС країни викликало посла Олега Васнєцова і висловило йому протест. Там наголосили, що "дії РФ порушують норми і принципи міжнародного права, а також підривають суверенітет і територіальну цілісність Молдови".

Раніше ми писали, як пройшли псевдовибори РФ у Придністров'ї та Кишиневі.

Крім того, Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага до регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ Молдови до ЄС і президентськими виборами.