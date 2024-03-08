Молдова и Франция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Президент Молдовы Майя Санду и президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Молдовы Майя Санду и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в среду, 7 марта. На встрече лидер Молдовы подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин пытается дестабилизировать ситуацию в ее стране и, если его не остановить в Украине, он пойдет дальше.

Об этом сообщает REUTERS.

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Подписание оборонного соглашения Санду и Макроном

Оборонное соглашение, подписанное Макроном и Санду, устанавливает правовые рамки для будущих военных учений, регулярного диалога и обмена разведданными.

В минобороны Франции указали, что в настоящее время между странами продолжаются переговоры по поводу будущих контрактов на поставку оружия. Кроме того, летом в Кишиневе откроется французская оборонная миссия. Макрон подчеркнул, что подписание оборонного соглашения положило начало защите Молдовы Францией.

Давление России на Молдову

Санду прибыла в Париж в то время, когда Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, а западные партнеры делают все, чтобы предотвратить будущие угрозы со стороны РФ.

"Если агрессора не остановить, он будет продолжать наступать, и линия фронта будет приближаться. Ближе к нам. Ближе к вам. Поэтому Европа должна выступить единым фронтом", — подчеркнула Санду.

Российские войска находятся в сепаратистском регионе Молдовы Приднестровье, сохраняющем свою автономию в течение трех десятилетий. При этом Кремль акцентирует внимание на том, что угрозы для страны нет, а заявления о дальнейших территориальных амбициях РФ якобы являются безосновательным запугиванием со стороны западных государств.

Что касается вторжения в Украину, Москва подчеркивает, что якобы была вынуждена это сделать, чтобы защитить себя из-за возможных угроз от НАТО.

Глава молдавской разведки заявил, что Россия планирует новые дестабилизационные меры в стране, провоцируя протесты, вмешиваясь в предстоящие президентские выборы и срывая вступление Молдовы в ЕС.

"Московский режим стремится контролировать мою страну посредством энергетического шантажа, спонсирования протестов, проведения дезинформационных кампаний, кибератак, вмешательства в наши выборы, вливания грязных денег и даже попытки государственного переворота", — отметила президент Молдовы.

Напомним, 6 марта Молдова приостановила действие международного Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Речь идет о том, что государство отказалось от действия ограничивающего армию документа.

Также мы писали, что весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.

Добавим, непризнанное Приднестровье обратилось в РФ за помощью в связи с якобы введенной Молдовой "экономической блокадой" региона. Ситуацию в Приднестровье прокомментировала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, на территории региона продолжается расшатывание в информационном пространстве. Враг пытается создать там общественно-политическое напряжение.