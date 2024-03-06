Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Молдова зупинила Договір про звичайні збройні сили у Європі — про що йдеться arrow

Молдова зупинила Договір про звичайні збройні сили у Європі — про що йдеться

6 березня 2024 22:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Молдова зупинила Договір про звичайні збройні сили у Європі — про що йдеться
Засідання уряду Молдови. Ілюстративне фото: Newsmaker
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Молдова призупинила дію міжнародного Договору про звичайні збройні сили в Європі. Відповідне рішення уряд країни ухвалив у середу, 6 березня.

Про це повідомляє Newsmaker.

Читайте також:

Молдова зупинила договір про обмеження збройних сил у Європі

Уряд Молдови ухвалив рішення про скасування дії в країні Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Йдеться про те, що держава відмовилася від дії документа, який обмежує армію. Як вказано, рішення уряду вступить в дію через 150 днів після того, як повідомлення про це надійде до учасників договору.

"З виходом Росії з цього договору обставини, за яких його було укладено 1990 року, фундаментально змінилися. На цей момент 21 держава оголосила про припинення дії договору", — зауважив держсекретар міністерства оборони Молдови Валерій Міжа.

Договір було підписано у Парижі представниками 16 країн НАТО та шести держав Організації Варшавського договору. Згідно з угодою, армії країн отримали обмеження на такі види озброєнь:

  • бойові танки;
  • бойові броньовані машини;
  • артилерія;
  • ударні вертольоти;
  • бойові літаки.

Як відомо, їх загальна кількість не мала перевищувати такі показники:

  • 40 тис. бойових танків;
  • 60 тис. бойових броньованих машин;
  • 40 тис. артилерійських одиниць калібру 100 мм і вище;
  • 13,6 тис. бойових літаків;
  • 4 тис. ударних вертольотів.

Також документом було обмежено кількість військової техніки та зброї, яка розміщується на так званих флангах організацій.

Нагадаємо, навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.

Додамо, що невизнане Придністров'я звернулося до РФ за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова. Ситуацію в Придністров'ї прокоментувала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на території регіону триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.

Європейський союз
Молдова
НАТО
зброя
Європа
армія
військова техніка
договір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки