Молдова зупинила Договір про звичайні збройні сили у Європі — про що йдеться
Молдова призупинила дію міжнародного Договору про звичайні збройні сили в Європі. Відповідне рішення уряд країни ухвалив у середу, 6 березня.
Про це повідомляє Newsmaker.
Молдова зупинила договір про обмеження збройних сил у Європі
Уряд Молдови ухвалив рішення про скасування дії в країні Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Йдеться про те, що держава відмовилася від дії документа, який обмежує армію. Як вказано, рішення уряду вступить в дію через 150 днів після того, як повідомлення про це надійде до учасників договору.
"З виходом Росії з цього договору обставини, за яких його було укладено 1990 року, фундаментально змінилися. На цей момент 21 держава оголосила про припинення дії договору", — зауважив держсекретар міністерства оборони Молдови Валерій Міжа.
Договір було підписано у Парижі представниками 16 країн НАТО та шести держав Організації Варшавського договору. Згідно з угодою, армії країн отримали обмеження на такі види озброєнь:
- бойові танки;
- бойові броньовані машини;
- артилерія;
- ударні вертольоти;
- бойові літаки.
Як відомо, їх загальна кількість не мала перевищувати такі показники:
- 40 тис. бойових танків;
- 60 тис. бойових броньованих машин;
- 40 тис. артилерійських одиниць калібру 100 мм і вище;
- 13,6 тис. бойових літаків;
- 4 тис. ударних вертольотів.
Також документом було обмежено кількість військової техніки та зброї, яка розміщується на так званих флангах організацій.
Нагадаємо, навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.
Додамо, що невизнане Придністров'я звернулося до РФ за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова. Ситуацію в Придністров'ї прокоментувала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на території регіону триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.
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