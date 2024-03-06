Молдова прекратила Договор об обычных вооруженных силах в Европе — о чем говорится

Заседание правительства Молдовы. Иллюстративное фото: Newsmaker

Молдова приостановила действие международного Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее решение правительство страны приняло в среду, 6 марта.

Об этом сообщает Newsmaker.

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Правительство Молдовы приняло решение об отмене действия в стране Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Речь идет о том, что государство отказалось от действия ограничивающего армию документа. Как указано, решение правительства вступит в силу через 150 дней после того, как сообщение об этом поступит участникам договора.

"С выходом России из этого договора обстоятельства, при которых он был заключен в 1990 году, фундаментально изменились. На данный момент 21 государство объявило о прекращении действия договора", — отметил госсекретарь министерства обороны Молдовы Валерий Мижа.

Договор был подписан в Париже представителями 16 стран НАТО и шести государств Организации Варшавского договора. Согласно соглашению, армии стран получили ограничения на следующие виды вооружений:

боевые танки;

боевые бронированные машины;

артиллерия;

ударные вертолеты;

боевые самолеты.

Как известно, их общее количество не должно превышать следующие показатели:

40 тыс. боевых танков;

60 тыс. боевых бронированных машин;

40 тыс. артиллерийских единиц калибра 100 мм и выше;

13,6 тыс. боевых самолетов;

4 тыс. ударных вертолетов.

Также документом было ограничено количество военной техники и оружия, размещаемое на так называемых флангах организаций.

Напомним, весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.

Добавим, что непризнанное Приднестровье обратилось в РФ за помощью в связи с якобы введенной Молдовой "экономической блокадой" региона. Ситуацию в Приднестровье прокомментировала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, на территории региона продолжается расшатывание в информационном пространстве. Враг пытается создать там общественно-политическое напряжение.