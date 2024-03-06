Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Молдова прекратила Договор об обычных вооруженных силах в Европе — о чем говорится arrow

Молдова прекратила Договор об обычных вооруженных силах в Европе — о чем говорится

6 марта 2024 22:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Молдова прекратила Договор об обычных вооруженных силах в Европе — о чем говорится
Заседание правительства Молдовы. Иллюстративное фото: Newsmaker
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Молдова приостановила действие международного Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Соответствующее решение правительство страны приняло в среду, 6 марта.

Об этом сообщает Newsmaker.

Читайте также:

Молдова прекратила договор об ограничении вооруженных сил в Европе

Правительство Молдовы приняло решение об отмене действия в стране Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Речь идет о том, что государство отказалось от действия ограничивающего армию документа. Как указано, решение правительства вступит в силу через 150 дней после того, как сообщение об этом поступит участникам договора.

"С выходом России из этого договора обстоятельства, при которых он был заключен в 1990 году, фундаментально изменились. На данный момент 21 государство объявило о прекращении действия договора", — отметил госсекретарь министерства обороны Молдовы Валерий Мижа.

Договор был подписан в Париже представителями 16 стран НАТО и шести государств Организации Варшавского договора. Согласно соглашению, армии стран получили ограничения на следующие виды вооружений:

  • боевые танки;
  • боевые бронированные машины;
  • артиллерия;
  • ударные вертолеты;
  • боевые самолеты.

Как известно, их общее количество не должно превышать следующие показатели:

  • 40 тыс. боевых танков;
  • 60 тыс. боевых бронированных машин;
  • 40 тыс. артиллерийских единиц калибра 100 мм и выше;
  • 13,6 тыс. боевых самолетов;
  • 4 тыс. ударных вертолетов.

Также документом было ограничено количество военной техники и оружия, размещаемое на так называемых флангах организаций.

Напомним, весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.

Добавим, что непризнанное Приднестровье обратилось в РФ за помощью в связи с якобы введенной Молдовой "экономической блокадой" региона. Ситуацию в Приднестровье прокомментировала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, на территории региона продолжается расшатывание в информационном пространстве. Враг пытается создать там общественно-политическое напряжение.

Европейский союз
Молдова
НАТО
оружие
Европа
армия
военная техника
договор

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд