Молдова та Франція підписали угоду про оборонну співпрацю
Президентка Молдови Мая Санду та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду про оборонну співпрацю у середу, 7 березня. На зустрічі лідерка Молдови наголосила, що російський диктатор Володимир Путін намагається дестабілізувати ситуацію в її країні і, якщо його не зупинити в Україні, то він піде далі.
Про це повідомляє REUTERS.
Підписання оборонної угоди Санду та Макроном
Оборонна угода підписана Макроном Та Санду встановлює правові рамки для майбутніх військових навчань, регулярного діалогу та обміну розвідданими.
У міноборони Франції вказали, що наразі між країнами тривають переговори щодо майбутніх контрактів на постачання зброї. Крім того, влітку в Кишиневі відкриється французька оборонна місія. Макрон наголосив, що підписання оборонної угоди поклало початок захисту Молдови Францією.
Тиск Росії на Молдову
Санду прибула до Парижа в той час, коли Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, а західні партнери роблять усе, щоб запобігти майбутнім загрозам з боку РФ.
"Якщо агресора не зупинити, він продовжуватиме наступати, і лінія фронту наближатиметься. Ближче до нас. Ближче до вас. Тому Європа повинна виступити єдиним фронтом", — наголосила Санду.
Російські війська перебувають в сепаратистському регіоні Молдови Придністров'ї, який зберігає свою автономію протягом трьох десятиліть. При цьому Кремль акцентує, що загрози для країни немає, а заяви про подальші територіальні амбіції РФ нібито є безпідставним залякуванням з боку західних держав.
Щодо вторгнення в Україну, то Москва наголошує, що нібито була змушена це зробити, щоб захистити себе через можливі загрози від НАТО.
Голова молдовської розвідки заявив, що Росія планує нові дестабілізаційні заходи в країні, провокуючи протести, втручаючись у майбутні президентські вибори і зриваючи вступ Молдови до ЄС.
"Московський режим прагне контролювати мою країну за допомогою енергетичного шантажу, спонсорування протестів, проведення дезінформаційних кампаній, кібератак, втручання в наші вибори, вливання брудних грошей і навіть спроби державного перевороту", — зауважила президентка Молдови.
Нагадаємо, 6 березня Молдова призупинила дію міжнародного Договору про звичайні збройні сили в Європі. Йдеться про те, що держава відмовилася від дії документа, який обмежує армію.
Також ми писали, що навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.
Додамо, що невизнане Придністров'я звернулося до РФ за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова. Ситуацію в Придністров'ї прокоментувала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на території регіону триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.
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