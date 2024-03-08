Молдова та Франція підписали угоду про оборонну співпрацю

Президентка Молдови Мая Санду та президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS

Президентка Молдови Мая Санду та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду про оборонну співпрацю у середу, 7 березня. На зустрічі лідерка Молдови наголосила, що російський диктатор Володимир Путін намагається дестабілізувати ситуацію в її країні і, якщо його не зупинити в Україні, то він піде далі.

Про це повідомляє REUTERS.

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Підписання оборонної угоди Санду та Макроном

Оборонна угода підписана Макроном Та Санду встановлює правові рамки для майбутніх військових навчань, регулярного діалогу та обміну розвідданими.

У міноборони Франції вказали, що наразі між країнами тривають переговори щодо майбутніх контрактів на постачання зброї. Крім того, влітку в Кишиневі відкриється французька оборонна місія. Макрон наголосив, що підписання оборонної угоди поклало початок захисту Молдови Францією.

Тиск Росії на Молдову

Санду прибула до Парижа в той час, коли Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, а західні партнери роблять усе, щоб запобігти майбутнім загрозам з боку РФ.

"Якщо агресора не зупинити, він продовжуватиме наступати, і лінія фронту наближатиметься. Ближче до нас. Ближче до вас. Тому Європа повинна виступити єдиним фронтом", — наголосила Санду.

Російські війська перебувають в сепаратистському регіоні Молдови Придністров'ї, який зберігає свою автономію протягом трьох десятиліть. При цьому Кремль акцентує, що загрози для країни немає, а заяви про подальші територіальні амбіції РФ нібито є безпідставним залякуванням з боку західних держав.

Щодо вторгнення в Україну, то Москва наголошує, що нібито була змушена це зробити, щоб захистити себе через можливі загрози від НАТО.

Голова молдовської розвідки заявив, що Росія планує нові дестабілізаційні заходи в країні, провокуючи протести, втручаючись у майбутні президентські вибори і зриваючи вступ Молдови до ЄС.

"Московський режим прагне контролювати мою країну за допомогою енергетичного шантажу, спонсорування протестів, проведення дезінформаційних кампаній, кібератак, втручання в наші вибори, вливання брудних грошей і навіть спроби державного перевороту", — зауважила президентка Молдови.

Нагадаємо, 6 березня Молдова призупинила дію міжнародного Договору про звичайні збройні сили в Європі. Йдеться про те, що держава відмовилася від дії документа, який обмежує армію.

Також ми писали, що навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.

Додамо, що невизнане Придністров'я звернулося до РФ за допомогою у зв'язку з "економічною блокадою" регіону, яку нібито запровадила Молдова. Ситуацію в Придністров'ї прокоментувала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, на території регіону триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.