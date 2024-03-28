Международные переговоры с США и Францией – ключевое из вечернего обращения Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Сегодня глава государства провел ряд международных переговоров с США и Францией.

Об этом и не только он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

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Как подводит итоги международной коммуникации глава государства, сегодня он провел разговор со спикером Палаты представителей Сената США Майком Джонсоном.

"Говорили о том, что сейчас самое главное для защиты жизни и международной безопасности. Я проинформировал о ситуации на фронте сейчас, о продолжающихся российских ударах по нашим городам - этот их террор только увеличивается и может быть остановлен только физической силой нашей защиты", — сказал президент.

Глава государства поблагодарил чиновника за поддержку Соединенных Штатов и отметил важность сохранения Конгрессом своего лидерства.

"Именно сейчас — нашей решимостью, нашими совместными действиями - решается, каким будет мир наших детей", — акцентирует Зеленский.

Те же вещи глава государства обсудил с главой Национального собрания Франции Яэлем Брон-Пиве.

"Она с визитом в Украину, и я благодарен за внимание к нашему государству, к тому, как украинцы выдерживают это время - это сражение. Мы обсудили перспективы - как можем приблизить справедливое окончание этой войны и изгнание российских оккупантов", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее глава государства предупредил о предстоящем наступлении российской армии, которое ожидается в конце мая или начале июня.

Также он призвал к помощи в подготовке Украины перед наступлением, подчеркнув, что у врага не только преимущество в огневой мощи, но и наличие дальнобойной огневой силы.