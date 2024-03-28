Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua
Главная arrow Сегодня arrow Международные переговоры с США и Францией – ключевое из вечернего обращения Зеленского arrow

Международные переговоры с США и Францией – ключевое из вечернего обращения Зеленского

28 марта 2024 21:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Международные переговоры с США и Францией – ключевое из вечернего обращения Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Сегодня глава государства провел ряд международных переговоров с США и Францией.

Об этом и не только он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

Читайте также:

Вечернее обращение Владимира Зеленского

Как подводит итоги международной коммуникации глава государства, сегодня он провел разговор со спикером Палаты представителей Сената США Майком Джонсоном.

"Говорили о том, что сейчас самое главное для защиты жизни и международной безопасности. Я проинформировал о ситуации на фронте сейчас, о продолжающихся российских ударах по нашим городам - этот их террор только увеличивается и может быть остановлен только физической силой нашей защиты", — сказал президент.

Глава государства поблагодарил чиновника за поддержку Соединенных Штатов и отметил важность сохранения Конгрессом своего лидерства.

"Именно сейчас — нашей решимостью, нашими совместными действиями - решается, каким будет мир наших детей", — акцентирует Зеленский.

Те же вещи глава государства обсудил с главой Национального собрания Франции Яэлем Брон-Пиве.

"Она с визитом в Украину, и я благодарен за внимание к нашему государству, к тому, как украинцы выдерживают это время - это сражение. Мы обсудили перспективы - как можем приблизить справедливое окончание этой войны и изгнание российских оккупантов", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее глава государства предупредил о предстоящем наступлении российской армии, которое ожидается в конце мая или начале июня.

Также он призвал к помощи в подготовке Украины перед наступлением, подчеркнув, что у врага не только преимущество в огневой мощи, но и наличие дальнобойной огневой силы.

Владимир Зеленский
США
Франция
переговоры
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом