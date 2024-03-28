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Зеленський зустрівся з делегацією Національних зборів Франції — про що домовились

28 березня 2024 18:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський зустрівся з делегацією Національних зборів Франції — про що домовились
Володимир Зеленський з головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з із делегацією Національних зборів Франції на чолі з їх головою Яель Брон-Піве. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю у сфері оборони, а також першочергові потреби українських захисників.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у четвер, 28 березня.

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"Україна цінує нещодавню підтримку французьким парламентом Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією", — зазначив Зеленський. 

Він додав, що з Яель Брон-Піве обговорили співпрацю між Україною і Францією в оборонній сфері. Також була порушена тема першочергових потреб українських воїнів.

Також президент зазначив, що окрема увага була приділена останнім пропозиціям президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення підтримки України. 

"Дякуємо за солідарність з нашою країною та людьми!" — звернувся президент зі словами подяки до французів.

Раніше ми повідомляли, що голова Національної Асамблеї Франції Яель Брон-Піве у четвер, 28 березня, прибула з візитом до Києва. На вокзалі її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Нагадуємо, що мер Парижа Анн Ідальго разом із членами делегації столиці Франції відвідала Київ вже вчетверте. Під час візиту відбулась зустріч з мером Києва.  

Володимир Зеленський
Київ
Франція
військова допомога
Україна
війна в Україні

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