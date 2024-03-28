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Зеленский встретился с делегацией Национального собрания Франции — о чем договорились

28 марта 2024 18:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский встретился с делегацией Национального собрания Франции — о чем договорились
Владыки Зеленский с главой Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Национального собрания Франции во главе с их председателем Яэлем Брон-Пиве. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны, а также первоочередные потребности украинских защитников.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 28 марта.

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"Украина ценит недавнюю поддержку французским парламентом Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Францией", — отметил Зеленский.

Он добавил, что с Яэлем Брон-Пиве обсудили сотрудничество между Украиной и Францией в оборонной сфере. Также была поднята тема первоочередных потребностей украинских воинов.

Также президент отметил, что особое внимание было уделено последним предложениям президента Франции Эммануэля Макрона по расширению поддержки Украины.

"Спасибо за солидарность с нашей страной и людьми!", — обратился президент со словами благодарности к французам.

Ранее мы сообщали, что глава Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве в четверг, 28 марта, прибыла с визитом в Киев. На вокзале ее встретил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, что мэр Парижа Анн Идальго вместе с членами делегации столицы Франции посетила Киев уже в четвертый раз. В ходе визита состоялась встреча с мэром Киева.

Владимир Зеленский
Киев
Франция
военная помощь
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война в Украине

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