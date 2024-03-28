Міжнародні переговори зі США та Францією — ключове з вечірнього звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Сьогодні голова держави провів низку міжнародних перемовин зі США та Францією.

Про це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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Як підбиває підсумки міжнародної комунікації глава держави, сьогодні він провів розмову зі спікером Палати представників Сенату США Майком Джонсоном.

"Говорили про те, що зараз найголовніше для захисту життя і міжнародної безпеки. Я поінформував про ситуацію на фронті зараз, про триваючі російські удари по наших містах — цей їхній терор лише збільшується і може бути зупинений тільки фізичною силою нашого захисту", — сказав президент.

Глава держави подякував посадовцю за підтримку Сполученим Штатам і наголосив на важливості збереження Конгресом свого лідерства.

"Саме зараз — нашою рішучістю, нашими спільними діями – вирішується, яким буде світ наших дітей", — акцентує Зеленський.

Ті ж речі глава держави обговорив з головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве.

"Вона з візитом в Україні, і я вдячний за увагу до нашої держави, до того, як українці витримують цей час — цю битву. Ми обговорили перспективи — як можемо наблизити справедливе закінчення цієї війни та вигнання російських окупантів", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави попередив про майбутній наступ російської армії, який очікується в кінці травня або на початку червня.

Також він закликав до допомоги у підготовці України перед наступом, підкресливши, що у ворога не лише перевага у вогневій міці, але й наявність далекобійної вогневої сили.