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Міжнародні переговори зі США та Францією — ключове з вечірнього звернення Зеленського

28 березня 2024 21:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Міжнародні переговори зі США та Францією — ключове з вечірнього звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Сьогодні голова держави провів низку міжнародних перемовин зі США та Францією.

Про це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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Як підбиває підсумки міжнародної комунікації глава держави, сьогодні він провів розмову зі спікером Палати представників Сенату США Майком Джонсоном.

"Говорили про те, що зараз найголовніше для захисту життя і міжнародної безпеки. Я поінформував про ситуацію на фронті зараз, про триваючі російські удари по наших містах — цей їхній терор лише збільшується і може бути зупинений тільки фізичною силою нашого захисту", — сказав президент.

Глава держави подякував посадовцю за підтримку Сполученим Штатам і наголосив на важливості збереження Конгресом свого лідерства. 

"Саме зараз — нашою рішучістю, нашими спільними діями – вирішується, яким буде світ наших дітей", — акцентує Зеленський.

Ті ж речі глава держави обговорив з головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве.

"Вона з візитом в Україні, і я вдячний за увагу до нашої держави, до того, як українці витримують цей час — цю битву. Ми обговорили перспективи — як можемо наблизити справедливе закінчення цієї війни та вигнання російських окупантів", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави попередив про майбутній наступ російської армії, який очікується в кінці травня або на початку червня. 

Також він закликав до допомоги у підготовці України перед наступом, підкресливши, що у ворога не лише  перевага у вогневій міці, але й наявність далекобійної вогневої сили.

Володимир Зеленський
США
Франція
переговори
Україна

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