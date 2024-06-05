Оператором дронов теперь можно стать через центры рекрутинга

Оператор дронов. Фото: Telegram/Zelenskiy

Министерство обороны Украины запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников. Партнером станет фонд Dignitas Victory Drones, который обеспечивает подготовку и обучение.

Об этом сообщила пресс-служба Миноб. ороны .

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Набор желающих проходить военные службы операторами БпЛА будет через Центры рекрутинга украинской армии.

"Стать оператором может любой возраст от 18 лет даже без похожего гражданского опыта. Достаточно обратиться в один из центров рекрутинга, где помогут заполнить заявку и предоставят сопровождение всего процесса", — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что прийти и попробовать себя можно с повесткой об уточнении данных. Сначала человека ждут онлайн-курсы, в случае положительного результата можно перейти на другой этап — общение со специалистами Victory Drones. Далее он обязуется после обучения попасть в ВСУ и в конце концов учится руководить БпЛА на полигонах и оформляется на контракт.

"В рекрутинговых центрах рекрутеры доносят эту информацию, после чего помогают на всех этапах кандидату", — рассказал Уполномоченный представитель МО по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Отмечается, что проект Victory Drones будет проводить профессиональное многоэтапное бесплатное обучение как онлайн, так и оффлайн, которое в среднем будет занимать месяц. На последнем этапе гражданин начинает процесс оформления для прохождения воинской службы по контракту в избранной части и направляется на прохождение базовой общевойсковой подготовки.

"После этого военнослужащий официально подтверждает свои навыки оператора БпЛА, получает соответствующий сертификат и направляется для прохождения службы в избранную воинскую часть по своей специальности", — уточнили в МО.

Напомним, 30 мая операторы дронов ВСУ показали, как нанесли удар по российскому "Граду" с боекомплектом.

Также мы писали, что операторы ССО по одному из направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2" и уничтожили ее.