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Минобороны запускает рекрутинг операторов беспилотников — детали

5 июня 2024 07:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оператором дронов теперь можно стать через центры рекрутинга
Оператор дронов. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство обороны Украины запускает проект по рекрутингу операторов беспилотников. Партнером станет фонд Dignitas Victory Drones, который обеспечивает подготовку и обучение.     

Об этом сообщила пресс-служба Миноб.   ороны .

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Проект рекрутинга операторов БпЛА

Набор желающих проходить военные службы операторами БпЛА будет через Центры рекрутинга украинской армии.

"Стать оператором может любой возраст от 18 лет даже без похожего гражданского опыта. Достаточно обратиться в один из центров рекрутинга, где помогут заполнить заявку и предоставят сопровождение всего процесса", — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что прийти и попробовать себя можно с повесткой об уточнении данных. Сначала человека ждут онлайн-курсы, в случае положительного результата можно перейти на другой этап — общение со специалистами Victory Drones. Далее он обязуется после обучения попасть в ВСУ и в конце концов учится руководить БпЛА на полигонах и оформляется на контракт.

"В рекрутинговых центрах рекрутеры доносят эту информацию, после чего помогают на всех этапах кандидату", — рассказал Уполномоченный представитель МО по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Отмечается, что проект Victory Drones будет проводить профессиональное многоэтапное бесплатное обучение как онлайн, так и оффлайн, которое в среднем будет занимать месяц. На последнем этапе гражданин начинает процесс оформления для прохождения воинской службы по контракту в избранной части и направляется на прохождение базовой общевойсковой подготовки.

"После этого военнослужащий официально подтверждает свои навыки оператора БпЛА, получает соответствующий сертификат и направляется для прохождения службы в избранную воинскую часть по своей специальности", — уточнили в МО.

Напомним, 30 мая операторы дронов ВСУ показали, как нанесли удар по российскому "Граду" с боекомплектом.

Также мы писали, что операторы ССО по одному из направлений обнаружили место размещения российской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2" и уничтожили ее.

Минобороны
война в Украине
беспилотники
дроны
FPV-дроны

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