Оператором дронів тепер можна стати через центри рекрутингу

Оператор дронів. Фото: Telegram/Zelenskiy

Міністерство оборони України запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Па ртнером стане фонд Dignitas Victory Drones, який забезпечує підготовку та навчання.

Про це повідомила пресслужба Міноб орони.

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Набір бажаючих проходити військові службу операторами БпЛА буде через Центри рекрутингу української армії.

"Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу", — йдеться у повідомленні.

В Міноборони уточнили, що прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних. Спочатку на людину чекають онлайн-курси, у випадку позитивного результату можна перейти на інший етап — спілкування з фахівцями Victory Drones. Далі вона бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в ЗСУ та зрештою, вчиться керувати БпЛА на полігонах та оформлюється на контракт.

"В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату", — розповів Уповноважений представник МО з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Зазначається, що проєкт Victory Drones буде проводити фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і оффлайн, яке в середньому займатиме місяць. На останньому етапі громадянин розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом в обраній частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

"Після цього військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БпЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом", — уточнили в МО.

Нагадаємо, 30 травня оператори дронів ЗСУ показали, як завдали удару по російському "Граду" з боєкомплектом.

Також ми писали, що оператори ССО на одному з напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції "Каста-2Е2" та знищили її.