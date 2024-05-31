Минобороны высказало свою позицию по созданию Военной полиции

Бойцы военной службы правопорядка. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

В Министерстве обороны заявили, что поддерживают создание военной полиции. В ведомстве пояснили, что эта структура будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.

Об этом в Минобороны заявили в пятницу, 31 мая.

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Создание военной полиции

Минобороны призвало народных депутатов определить приоритетный законопроект о создании Военной полиции. Базой для этой реформы должна стать Военная служба правопорядка ВСУ.

"Она будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21", — отметили в Минобороны.

В Министерстве также отметили необходимость следственных полномочий для Военной полиции. Минобороны планирует сотрудничать с депутатами для усовершенствования законопроекта.

По мнению чиновников Минобороны, этот документ имеет ключевое значение для ВСУ, которые остро нуждаются в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно Военная полиция.

Сообщение Министерства обороны Украины. Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины упростило процедуру кодификации образцов вооружения и военной техники. Теперь этот процесс продлится 10 дней.

Ранее Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд гривен на закупку вооружения.