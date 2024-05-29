Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Міноборони та Мінстратегпромом випробували техніку для порятунку людей з фронту arrow

Міноборони та Мінстратегпромом випробували техніку для порятунку людей з фронту

29 травня 2024 17:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні випробували нову техніку для порятунку людей з поля бою
Техніка для порятунку людей з поля бою. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство оборони України разом з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості провели випробування техніки для порятунку людей з поля бою. Наразі вони зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 29 травня.

Читайте також:

Техніка для порятунку людей з поля бою

Захід мав на меті привернути увагу до проблеми медичної евакуації в зоні бойових дій та підштовхнути країни-партнери до укладення прямих угод з українськими виробниками в рамках проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Техніка для порятунку людей з поля бою
Техніка для порятунку людей з поля бою. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua
Евакуація поранених військових з фронту
Техніка для порятунку людей з поля бою. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

У демонстраційних випробуваннях брали участь дев'ять виробів від семи українських виробників, серед яких була автомобільна техніка і наземні роботизовані платформи.

Автомобіль для евакуації людей з поля бою
Техніка для порятунку людей з поля бою. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

"Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати 10 млрд доларів на виробництво української зброї у 2024 році", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що від початку року кодифікували та допустили до використання в Збройних силах України понад десять роботизованих комплексів. Йдеться про роботехніку українського виробництва.

Також роботизовану техніку використовують не лише для ведення війни, а й у буденному житті. Так, рятувальникам у гасінні пожежі в Одеській області допомагав спеціальний робот.

Міноборони
українці
Україна
військова техніка
Мінстратегпром

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі