В Україні випробували нову техніку для порятунку людей з поля бою

Техніка для порятунку людей з поля бою. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Міністерство оборони України разом з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості провели випробування техніки для порятунку людей з поля бою. Наразі вони зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у середу, 29 травня.

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Техніка для порятунку людей з поля бою

Захід мав на меті привернути увагу до проблеми медичної евакуації в зоні бойових дій та підштовхнути країни-партнери до укладення прямих угод з українськими виробниками в рамках проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Техніка для порятунку людей з поля бою. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Техніка для порятунку людей з поля бою. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

У демонстраційних випробуваннях брали участь дев'ять виробів від семи українських виробників, серед яких була автомобільна техніка і наземні роботизовані платформи.

Техніка для порятунку людей з поля бою. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

"Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати 10 млрд доларів на виробництво української зброї у 2024 році", — йдеться у повідомленні.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що від початку року кодифікували та допустили до використання в Збройних силах України понад десять роботизованих комплексів. Йдеться про роботехніку українського виробництва.

Також роботизовану техніку використовують не лише для ведення війни, а й у буденному житті. Так, рятувальникам у гасінні пожежі в Одеській області допомагав спеціальний робот.