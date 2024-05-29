В Украине испытали новую технику для спасения людей с поля боя

Техника для спасения людей с поля боя. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Министерство обороны Украины вместе с Министерством по стратегическим отраслям промышленности провели испытания техники для спасения людей с поля боя. Они сосредоточены на развитии систем, которые могут заменить человека на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 29 мая.

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Техника для спасения людей с поля боя

Цель мероприятия была привлечь внимание к проблеме медицинской эвакуации в зоне боевых действий и подтолкнуть страны-партнеры к заключению прямых соглашений с украинскими производителями в рамках проекта ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

Техника для спасения людей с поля боя. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Техника для спасения людей с поля боя. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

В демонстрационных испытаниях участвовали девять изделий от семи украинских производителей, среди которых была автомобильная техника и наземные роботизированные платформы.

Техника для спасения людей с поля боя. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

"Сейчас Минобороны и Минстратегпром сосредоточены на развитии систем, которые могут заменить человека на фронте. Средства стран-партнеров для закупки роботизированных систем привлекаются через проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom, цель которого — собрать 10 млрд долларов на производство украинского оружия в 2024 году", — говорится в сообщении.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что с начала года кодифицировали и допустили к использованию в Вооруженных силах больше десяти роботизированных комплексов. Речь идет о роботехнике украинского производства.

Также роботизированную технику используют не только для ведения войны, но и в повседневной жизни. Так, спасателям в тушении пожара в Одесской области помогал специальный робот.