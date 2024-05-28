Умєров закликав дозволити використання західної зброї на більшу відстань

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нашій державі треба більше "далекобійних можливостей" і більшої рішучості від союзників для захисту від російських атак. Відповідну заяву він зробив у своєму онлайн-зверненні до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО у болгарській столиці Софії в понеділок, 27 травня.

Про це Рустем Умєров повідомляє у Facebook.

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"Нам треба більше далекобійних можливостей, більше рішучості партнерів захистити наших людей і наші землі від терористичних атак. Росія намагається знищити все, що не може захопити, продовжує вбивати і тероризувати мирне населення, невинних людей. Аби припинити це, закликав надати нам дозвіл використовувати західну зброю на більшу відстань", — зазначив Умєров.

Виступ Міністра оборони України Рустема Умєрова під час сесії Парламентської асамблеї НАТО. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Він наголосив, що російські обстріли енергетичних об’єктів України загрожують і нашим сусідам. Таким чином посадовець "звернувся до сусідніх країн-членів НАТО, які не можуть надати нам свої системи ППО, закрити небо над нашими західними регіонами зі своєї території".

"Вдячний усім партнерам за непохитну підтримку України. Разом до перемоги!" — додав міністр.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки Міністра оборони України Рустема Умєрова

Нагадаємо, що близько 200 представників від 32 країн-членів Альянсу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Софії підтримали декларацію, в якій закликали країни Альянсу пришвидшити надання Україні критично важливої зброї та дозволити бити цією зброєю по військових об’єктах на території Росії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії.