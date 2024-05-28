Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Умеров призвал разрешить использование западного оружия на большее расстояние arrow

Умеров призвал разрешить использование западного оружия на большее расстояние

28 мая 2024 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Умеров призвал разрешить использование западного оружия на большее расстояние
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что нашему государству нужно больше "дальнобойных возможностей" и большей решительности от союзников для защиты от российских атак. Соответствующее заявление он сделал в своем онлайн-обращении к участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО в болгарской столице Софии в понедельник, 27 мая.

Об этом Рустем Умеров сообщает в Facebook.

Читайте также:

О чем говорил Умеров на сессии Парламентской ассамблеи НАТО

"Нам нужно больше дальнобойных возможностей, больше решимости партнеров оградить наших людей и наши земли от террористических атак. Россия пытается уничтожить все, что не может захватить, продолжает убивать и терроризировать мирное население, невиновных людей. Чтобы прекратить это, призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние", — отметил Умеров.

О чем говорил Умеров на сессии Парламентской ассамблеи НАТО
Выступление Министра обороны Украины Рустема Умерова в ходе сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Он отметил, что российские обстрелы энергетических объектов Украины угрожают и нашим соседям. Таким образом, чиновник "обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории".

"Благодарю всех партнеров за непоколебимую поддержку Украины. Вместе к победе!" — добавил министр.

О чем говорил Умеров на сессии Парламентской ассамблеи НАТО
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Министра обороны Украины Рустема Умерова

Напомним, что около 200 представителей от 32 стран-членов Альянса на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Софии поддержали декларацию, в которой призвали страны Альянса ускорить предоставление Украине критически важного оружия и позволить бить этим оружием по военным объектам на территории России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Минобороны
НАТО
оружие
Украина
война в Украине
війна
Россия
Умеров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе