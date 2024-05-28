Умеров призвал разрешить использование западного оружия на большее расстояние

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что нашему государству нужно больше "дальнобойных возможностей" и большей решительности от союзников для защиты от российских атак. Соответствующее заявление он сделал в своем онлайн-обращении к участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО в болгарской столице Софии в понедельник, 27 мая.

Об этом Рустем Умеров сообщает в Facebook.

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"Нам нужно больше дальнобойных возможностей, больше решимости партнеров оградить наших людей и наши земли от террористических атак. Россия пытается уничтожить все, что не может захватить, продолжает убивать и терроризировать мирное население, невиновных людей. Чтобы прекратить это, призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние", — отметил Умеров.

Выступление Министра обороны Украины Рустема Умерова в ходе сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Он отметил, что российские обстрелы энергетических объектов Украины угрожают и нашим соседям. Таким образом, чиновник "обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории".

"Благодарю всех партнеров за непоколебимую поддержку Украины. Вместе к победе!" — добавил министр.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Министра обороны Украины Рустема Умерова

Напомним, что около 200 представителей от 32 стран-членов Альянса на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Софии поддержали декларацию, в которой призвали страны Альянса ускорить предоставление Украине критически важного оружия и позволить бить этим оружием по военным объектам на территории России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.