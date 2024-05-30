Процес кодифікації в Україні спрощено

Українські військові. Фото: Сили ТрО

Міністерство оборони України спростило процедуру кодифікації зразків озброєння та військової техніки. Тепер цей процес триватиме 10 днів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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Кодифікація зразків ОВТ

"Міністр оборони України Рустем Умєров затвердив Інструкцію з організації в Міністерстві оборони постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Озброєння ЗСУ. Фото: Міноборони

Тому відтепер процедура отримання коду НАТО для нового зразка озброєння та військової техніки триватиме 10 днів.

Перший заступник Умєрова Іван Гаврилюк зазначив, що зараз ситуація на фронті вимагає пришвидшення багатьох процесів. Це стосується, зокрема, допущення до експлуатації нових зразків озброєння та військової техніки для наших підрозділів.

Озброєння ЗСУ. Фото: Міноборони

"Тому було підготовлено низку пропозицій для оптимізації процесів та удосконалення існуючої нормативної бази щодо присвоєння зразкам ОВТ коду НАТО", — додав він.

Скриншот допису Міноборони

Раніше Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд гривень на закупівлю озброєння.

Також стало відомо, коли Україна отримає перші винищувачі F-16.