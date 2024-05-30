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В Украине сократили срок кодификации вооружения и военной техники, — Минобороны

30 мая 2024 21:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Процесс кодификации в Украине упрощен
Украинские военные. Фото: Силы ТрО
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство обороны Украины упростило процедуру кодификации образцов вооружения и военной техники. Теперь этот процесс будет длиться 10 дней.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Кодификация образцов ВВТ

"Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Инструкцию по организации в Министерстве обороны поставок вооружения, военной и специальной техники во время действия правового режима военного положения", — говорится в сообщении.

как теперь будет происходить кодификация оружия
Вооружение ВСУ. Фото: Минобороны

Поэтому процедура получения кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники будет длиться 10 дней.

Первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк отметил, что сейчас ситуация на фронте требует ускорения многих процессов. Это касается, в частности, допуска к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники для наших подразделений.

В Украине покорили кодификацию оружия
Вооружение ВСУ. Фото: Минобороны

"Поэтому был подготовлен ряд предложений для оптимизации процессов и усовершенствования существующей нормативной базы по присвоению образцам ВВТ кода НАТО", — добавил он.

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Скриншот поста Минобороны

Ранее Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд гривен на закупку вооружения.

Также стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16.

Минобороны
НАТО
война в Украине
оружие
ВСУ
военная техника

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