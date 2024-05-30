Процесс кодификации в Украине упрощен

Украинские военные. Фото: Силы ТрО

Министерство обороны Украины упростило процедуру кодификации образцов вооружения и военной техники. Теперь этот процесс будет длиться 10 дней.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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Кодификация образцов ВВТ

"Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил Инструкцию по организации в Министерстве обороны поставок вооружения, военной и специальной техники во время действия правового режима военного положения", — говорится в сообщении.

Вооружение ВСУ. Фото: Минобороны

Поэтому процедура получения кода НАТО для нового образца вооружения и военной техники будет длиться 10 дней.

Первый заместитель Умерова Иван Гаврилюк отметил, что сейчас ситуация на фронте требует ускорения многих процессов. Это касается, в частности, допуска к эксплуатации новых образцов вооружения и военной техники для наших подразделений.

Вооружение ВСУ. Фото: Минобороны

"Поэтому был подготовлен ряд предложений для оптимизации процессов и усовершенствования существующей нормативной базы по присвоению образцам ВВТ кода НАТО", — добавил он.

Скриншот поста Минобороны

Ранее Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд гривен на закупку вооружения.

Также стало известно, когда Украина получит первые истребители F-16.