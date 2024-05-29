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Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових коштів на закупівлю озброєння

29 травня 2024 20:06
оновлено: 20:32
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових коштів на закупівлю озброєння
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Рустем Умєров
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував, рішення Кабмін про виділення додаткових майже 370 мільярдів гривень на закупівлю озброєння. Він також розповів про свій візит на Харківщину.

Про це міністр написав у Facebook у середу, 29 травня.

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Умєров заявив, що він разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським активно працюють у прифронтових зонах. В особистих бесідах з командирами на передовій вони з’ясовують реальні потреби українських військових.

Міністр заявив, що вони активно аналізують нові шляхи підтримки виробництв в оборонному комплексі для задоволення логістичних потреб армії та своєчасної поставки важливого озброєння. Зараз вони працюють над рішенням Кабміну про виділення додаткових коштів у розмірі майже 370 мільярдів гривень на придбання озброєння.

Умєров нещодавно відвідав Харківщину, де українські війська ведуть запеклі бої та протистоять ворогу.  Він заявив, що військове керівництво усвідомлюємо плани противника і тримає ситуацію під контролем. Міністр також заслухав доповідь від командирів бригад про оперативну обстановку.

Міністр оборони заявив, що провів ефективну нараду з керівництвом області та СБУ, де обговорили поточну ситуацію та можливості її поліпшення.

Допис Рустема Умєрова. Фото: скриншот
Допис Рустема Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров відповів коли Україна отримає перші винищувачі F-16. Він висловив сподівання, що це відбудеться дуже скоро.

Раніше Умєров закликав дозволити використання західної зброї на більшу відстань

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