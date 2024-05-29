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Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных средств на закупку вооружения

29 мая 2024 20:06
обновлено: 20:32
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Бригадир София
редактор
Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных средств на закупку вооружения
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Рустем Умеров
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения. Он также рассказал о своем визите в Харьковскую область.

Об этом министр написал в Facebook в среду, 29 мая.

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Умеров заявил, что вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским активно работают в прифронтовых зонах. В личных беседах с командирами на передовой выясняют реальные потребности украинских военных.

Министр заявил, что они активно анализируют новые пути поддержки производств в оборонном комплексе для удовлетворения логистических потребностей армии и своевременной поставки важного вооружения. Сейчас они работают над решением Кабмина о выделении дополнительных средств в размере почти 370 миллиардов гривен на приобретение вооружения.

Умеров недавно посетил Харьковщину, где украинские войска ведут ожесточенные бои и противостоят врагу. Он заявил, что военное руководство осознает планы противника и держит ситуацию под контролем. Министр также заслушал доклад от командиров бригад об оперативной обстановке.

Министр обороны заявил, что провел эффективное совещание с руководством области и СБУ, где обсудили текущую ситуацию и возможности ее улучшения.

Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот
Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Рустем Умеров ответил, когда Украина получит первые истребители F-16. Он выразил надежду, что это произойдет очень скоро.

Ранее Умеров призвал разрешить использование западного оружия на большее расстояние.

Кабинет министров
война
Минобороны
Украина
Харьковская область
война в Украине
Сирский
Умеров
ситуация на фронте

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