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Міноборони висловило свою позицію щодо створення Військової поліції

31 травня 2024 23:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Міноборони висловило свою позицію щодо створення Військової поліції
Бійці військової служби правопорядку. Фото ілюстративне: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Міністерстві оборони заявили, що підтримують створення Військової поліції. У відомстві пояснили, що ця структура матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21. 

Про це в Міноборони заявили у п'ятницю, 31 травня.

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Створення військової поліції

Міноборони закликало народних депутатів визначити пріоритетним законопроект про створення Військової поліції. Базою для цієї реформи має стати на Військова служба правопорядку ЗСУ.

"Вона матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів, та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21", — зазначили у Міноборони.
 
В Міністерстві також наголосили на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції. Міноборони планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроекту.
 
На думку чиновників Міноборони цей документ має ключове значення для ЗСУ, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція.

міноборони України
Повідомлення Міністерства оборони України. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Міністерство оборони України спростило процедуру кодифікації зразків озброєння та військової техніки. Тепер цей процес триватиме 10 днів.

Раніше Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд гривень на закупівлю озброєння

Україна
реформи
поліція
Міноборони
армія
війна
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