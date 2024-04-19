Минкульт призывает передать музеям картины, изъятые у госизменника Медведчука

Искусствоведы Киевского научно-исследовательского института оценивают картину. Фото иллюстративное: Следствие.

В Министерстве культуры и информационной политики призвали передать в украинские музеи картины, конфискованные у подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Агентство по розыску и менеджменту активов выставило эти картины на продажу.

Об этом говорится в заявлении министерства в пятницу, 20 апреля.

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Отдать музеям украденные картины

"МКИП просит провести экспертизу работ, изъятых у Виктора Медведчука, и передать ценные произведения в украинские музеи, чьи коллекции пострадали в результате войны или были похищены во время оккупации", — говорится в заявлении министерства.

В министерстве добавили, что культурная ценность этих произведений искусства может значительно превышать экономическую.

В МКИП также объяснили, что более 20 лет бюджет Украины не выделяет средств на пополнение коллекций государственных и коммунальных музеев.

Напомним, что с началом агрессии России в 2014 году музейный фонд Украины потерял более 1 700 000 предметов, похищенных, уничтоженных или поврежденных Россией.

В министерстве добавили, что по статье 18 Закона Украины "О музеях и музейном деле" государственная часть Музейного фонда Украины формируется, кроме всего прочего, путем передачи обращенных согласно законодательству в доход государства музейных предметов и предметов музейного значения.

Ранее мы писали, что Агентство по розыску и менеджменту активов готовится продать арестованные картины, которые были в собственности бывшего народного депутата-предателя Виктора Медведчука. Средства от продаж будут направлены в государственный бюджет Украины.

Также в Кабмине согласовали с АРМА продажу яхты Royal Romance, которая принадлежит Медведчуку и находится в Хорватии.