Мінкульт закликає передати музеям картини, вилучені у держзрадника Медведчука

Мистецтвознавці Київського науково-дослідного інституту оцінюють картину. Фото ілюстративне: Слідство.Інфо

У Міністерстві культури та інформаційної політики закликали передати до українських музеїв картини, конфісковані в підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Агентство з розшуку та менеджменту активів виставило ці картини на продаж.

Про це йдеться у заяві міністерства у п'ятницю, 20 квітня.

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Віддати музеям вкрадені картини

"МКІП просить провести експертизу робіт, вилучених у Віктора Медведчука, та передати цінні твори до українських музеїв, чиї колекції постраждали внаслідок війни або були викрадені під час окупації", — йдеться в заяві міністерства.

В міністерстві додали, що культурна цінність цих творів мистецтва може значно перевищувати економічну

У МКІП також пояснили, що понад 20 років бюджет України не виділяє коштів на поповнення колекцій державних та комунальних музеїв.

Нагадаємо, що з початком агресії Росії у 2014 році музейний фонд України втратив понад 1 700 000 предметів, викрадених, знищених чи пошкоджених Росією.

В міністерстві додали, що за статтею 18 Закону України "Про музеї та музейну справу", державна частина Музейного фонду України формується, окрім усього іншого, шляхом передачі обернених згідно з законодавством у дохід держави музейних предметів та предметів музейного значення.

Раніше ми писали, що Агентство з розшуку та менеджменту активів готується продати заарештовані картини, що були у власності колишнього народного депутата-зрадника Віктора Медведчука. Кошти від продажу будуть направлені до державного бюджету України.

Також в Кабміні погодили з АРМА продаж яхти Royal Romance, яка належить Медведчуку і перебуває у Хорватії.