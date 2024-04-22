Министр соцполитики назвала количество населения в Украине
Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович назвала население страны. Сейчас людей меньше почти на 20 миллионов, чем было в 1991 году.
Об этом Оксана Жолнович заявила на демографическом форуме, передает корреспондент Новини.LIVE.
Население Украины
По словам Жолнович, сейчас население Украины — 35 миллионов человек.
"Это меньше почти на 20 миллионов, чем было в 1991 году. Коэффициент прироста 0,9. Мы на уровне с Гонконгом, и это очень тревожно", — добавила она.
Напомним, за последние годы Украина сталкивается со сложностями, связанными с резкой убылью населения. Согласно данным Министерства социальной политики Украины, в ближайшие 26 лет население страны может сократиться до 25,2 миллиона человек.
Также недавно в Германии была введена система социальных платежных карт. Теперь каждый четвертый беженец решил либо вернуться в Украину, либо начать работать.
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