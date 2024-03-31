В Україні скоротилася середня тривалість життя — які показники зараз

Люди йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

Населення України може значно скоротитися найближчі 26 років. У 2050 році на території країни проживатиме 25,2 млн осіб, що менше майже на 10 млн, аніж зараз.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

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Скорочення тривалості життя

Згідно з проєктом стратегії демографічного розвитку країни до 2040 року, середня очікувана тривалість життя зменшилася на 10 років: у чоловіків — із 66,4 року до 57,3 року, у жінок — із 76,2 року до 70,9 року.

Головною причиною такого прогнозу є війна. Але є й інші причини, які пов'язані з:

масовою зайнятістю у шкідливих і небезпечних умовах;

потраплянням у ДТП;

зловживанням алкоголем, психоактивними речовинами та курінням;

недостатністю інформування населення про навички здорового способу життя;

низькою доступністю та якістю медичної допомоги в сільській місцевості;

низьким рівнем добробуту та підвищенням рівня бідності".

У документі йдеться, що нинішнє населення на підконтрольних Україні територіях становить 31,5 млн осіб, а коефіцієнт народжуваності знизився до показника 1 з 1,2 (у 2020 році).

Зокрема, у Стратегії визначено кілька ключових цілей:

створення умов для підвищення народжуваності, підтримка сім’ї;

зниження рівня передчасної смертності;

забезпечення міграційного приросту населення;

забезпечення оптимального розміщення населення на території України;

адаптація соціуму до демографічного старіння та формування умов для активного довголіття;

подолання негативних демографічних тенденцій завдяки розвитку можливостей для якісного життя в Україні.

Так, в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України вважають, що після завершення війни населення може скоротитися максимум на 3-4 млн осіб, але це найпесимістичніший прогноз.

Водночас ключовим чинником впливу на демографічну ситуацію, безумовно, є міграція.

Раніше до Верховної Ради подали законопроєкт, у якому пропонується збільшити майже вдесятеро виплати за народження дитини. За першу дитину хочуть виплачувати 384 тис. гривень.

Також ми писали, що на ТОТ Луганської області окупанти розпочали весняну хвилю примусової мобілізації чоловіків.