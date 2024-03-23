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Чи збільшать виплати за народження дітей, — прокоментував ексміністр соцполітики

23 березня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Чи збільшать виплати за народження дітей, — прокоментував ексміністр соцполітики
Ексміністр соціальної політики України Андрій Рева. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Нещодавно депутати ВРУ подали законопроєкт, у якому пропонується збільшити майже вдесятеро виплати за народження дитини — зокрема, за першу дитину хочуть виплачувати 384 тисяч грн. Однак наразі це не лише неможливо через відсутність грошей, а й не допоможе новоспеченим батькам насправді. 

Про це в етері Вечір.LIVE повідомив ексміністр соціальної політики (2016 – 2019 рр.) Андрій Рева. 

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Виплати за народження дітей

Суми, які пропонують виплачувати депутати, наразі взагалі не відповідають фінансовій ситуації в країні. Україна не може собі дозволити такі суми за народження дітей, вважає ексміністр. 

"У нас в Україні дуже цікава картина. Багатодітні сім'ї або дуже заможні, або дуже бідні. Середній клас — це одна, максимум дві дитини. Ті люди, які живуть своєю працею і так далі", — повідомив Андрій Рева. 

Постає питання чи потрібно платити і так заможним родинам за народження дітей такі великі суми, якщо вони здатні самостійно утримувати та виховувати дітей.

Однак основна проблема, на думку ексочільника Мінсоцполітики, в самому підході до фінансової підтримки новоспечених батьків. 

"Не потрібно платити премію за народження дитини. Підтримувати і платити гроші сім'ї потрібно за виховання дітей, не за народження. У нас 864 грн. платиться на місяць жінці, яка народила дитину — можна на ці гроші прожити і виховувати дитину?" — сказав ексміністр.

Пан Рева пропонує виплачувати жінкам щонайменше мінімальну заробітну плату щомісяця, щоб дійсно полегшити фінансове становище під час декретної відпустки. 

Нагадаємо, наразі в Україні розмір допомоги при народженні або усиновленні дитини складає 41 280 грн, розподілені на 36 місяців.

Для отримання допомоги потрібно зареєструватися у кабінеті е-послуг Міністерства соціальної політики,  заповнити онлайн-форму та заяву, яка автоматично відправиться до органів соцзахисту.

виплати
діти
Мінсоцполітики
народжуваність
соцвиплати

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