Увеличат ли выплаты за рождение детей, — прокомментировал эксминистр соцполитики

Эксминистр социальной политики Андрей Рева. Фото: скриншот

Недавно депутаты ВРУ подали законопроект, в котором предлагается увеличить почти в десять раз выплаты за рождение ребенка — в частности, первого ребенка хотят выплачивать 384 тысяч грн. Однако пока это не только невозможно из-за отсутствия денег, но и не поможет новоиспеченным родителям на самом деле.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил эксминистр социальной политики (2016 – 2019 гг.) Андрей Рева.

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Выплаты за рождение детей

Суммы, которые предлагают выплачивать депутаты, вообще не соответствуют финансовой ситуации в стране. Украина не может позволить себе такие суммы за рождение детей, считает эксминистр.

"У нас в Украине очень интересная картина. Многодетные семьи либо очень богатые, либо очень бедные. Средний класс — это один, максимум два ребенка. Те люди, которые живут своим трудом и так далее" , — сообщил Андрей Рева.

Спрашивается, нужно ли платить и так богатым семьям за рождение детей такие большие суммы, если они способны самостоятельно содержать и воспитывать детей.

Однако основная проблема, по мнению эксчельника Минсоцполитики, в самом подходе к финансовой поддержке новоиспеченных родителей.

"Не нужно платить премию за рождение ребенка. Поддерживать и платить деньги семье нужно за воспитание детей, не за рождение. У нас 864 грн. платится в месяц женщине, которая родила ребенка - можно на эти деньги прожить и воспитывать ребенка?" — сказал эксминистр.

Господин Рева предлагает выплачивать женщинам минимум минимальную заработную плату ежемесячно, чтобы действительно облегчить финансовое положение во время декретного отпуска.

Напомним, в настоящее время в Украине размер пособия при рождении или усыновлении ребенка составляет 41 280 грн, распределенных на 36 месяцев.

Для получения помощи нужно зарегистрироваться в кабинете е-услуг Министерства социальной политики, заполнить онлайн-форму и заявление, которое автоматически отправится в органы соцзащиты.