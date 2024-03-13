Допомогу при народженні дітей можуть збільшити: суми

Народжуваність в Україні. Фото: RFE

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11072 про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. За ним пропонується збільшити її щонайменше у 10 разів від прожиткового мінімуму — до понад 380 тис грн.

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Ініціаторами законопроєкту виступили до десяти депутатів різних партій. Одна доповідачем у ВР призначена Ольга Солодуха, депутатка від "Слуга народу" та голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

Скріншот сайту ВР

Скріншот сайту ВР

У пояснювальній записці законопроєкту зазначено, що протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Наприклад, за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%.

Зокрема у:

2020 році народилося 289 699 дітей

2021 році — 260 502 дітей

2022 році — 199 619 дітей.

Скріншот сайту ВР

Остання цифра є найнижчим показником за останні роки. Окрім того за 2 роки війни в Україні від дій російських військ постраждало 4 135 дітей, з яких 468 загинуло.

"Загалом спостерігається щорічна динаміка по зменшенню кількості народжуваності, що призводить до скорочення населення. Є багато причин, чому скорочується народжуваність, але одним із головних є низький рівень допомоги при народженні дитини та війна", — йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Які суми пропонують депутати

Депутати пропонують нараховувати допомогу, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.

Скріншот сайту ВР

Допомога при народженні першої дитини повинна становити суму, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму. Станом на сьогодні він становить 2 563 грн – для дітей віком до шести років, відповідно сума допомоги:

На першу дитину може сягати 384 тис грн

На другу дитину — 256 тисяч гривень

На третю і наступні — 128 тис.

При народженні дитини пропонується виплачувати одноразово суму у двадцятикратному розмірі прожиткового мінімуму.

Наразі вона би складала 51 тисячу гривень. Решта суми допомоги виплачувати протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

На думку депутатів, таке введення поліпшить соціально-демографічну ситуацію в країні та покращить матеріальне становище сімей з дітьми.

Якою є допомога при народженні дитини зараз

Допомога при народженні чи усиновленні дитини не змінювалася ще з 1 липня 2014 року. Вона становить 41 тис 280 грн. І по відношенню до долара ця сума зменшилася вдвічі.

Із неї сума у 10 320 виплачується одноразово при народженні дитини, решту суми щомісячно по 860 гривень протягом трьох наступних років.

Що із законопроєктом про підвищення виплат буде далі

Законопроєкт 11072 був зареєстрований у ВР 11 березня.

Скріншот сайту ВР

Того ж дня його направили на розгляд керівництву ВР. Наступного дня, 12 березня, його передали комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, де він перебуває й наразі.