Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Допомогу при народженні дитини хочуть збільшити вдесятеро — подробиці arrow

Допомогу при народженні дитини хочуть збільшити вдесятеро — подробиці

13 березня 2024 17:45
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Допомогу при народженні дітей можуть збільшити: суми
Народжуваність в Україні. Фото: RFE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11072 про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. За ним пропонується збільшити її щонайменше у 10 разів від прожиткового мінімуму — до понад 380 тис грн.

Новини.LIVE розбиралися у деталях

Читайте також:

У Раді хочуть підвищити виплати при народженні дітей

Ініціаторами законопроєкту виступили до десяти депутатів різних партій. Одна доповідачем у ВР призначена Ольга Солодуха, депутатка від "Слуга народу" та голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

null
Скріншот сайту ВР 
null
Скріншот сайту ВР 

У пояснювальній записці законопроєкту зазначено, що протягом останніх років в Україні спостерігається скорочення народжуваності. Наприклад, за останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%.

Зокрема у:

  • 2020 році народилося 289 699 дітей
  • 2021 році — 260 502 дітей
  • 2022 році — 199 619 дітей.
null
Скріншот сайту ВР 

Остання цифра є найнижчим показником за останні роки. Окрім того за 2 роки війни в Україні від дій російських військ постраждало 4 135 дітей, з яких 468 загинуло.

"Загалом спостерігається щорічна динаміка по зменшенню кількості народжуваності, що призводить до скорочення населення. Є багато причин, чому скорочується народжуваність, але одним із головних є низький рівень допомоги при народженні дитини та війна", — йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Які суми пропонують депутати

Депутати пропонують нараховувати допомогу, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років.

null
Скріншот сайту ВР

Допомога при народженні першої дитини повинна становити суму, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму. Станом на сьогодні він становить 2 563 грн – для дітей віком до шести років, відповідно сума допомоги:

  • На першу дитину може сягати 384 тис грн
  • На другу дитину — 256 тисяч гривень
  • На третю і наступні — 128 тис.

При народженні дитини пропонується виплачувати одноразово суму у двадцятикратному розмірі прожиткового мінімуму.

Наразі вона би складала 51 тисячу гривень. Решта суми допомоги виплачувати протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

На думку депутатів, таке введення поліпшить соціально-демографічну ситуацію в країні та покращить матеріальне становище сімей з дітьми.

Якою є допомога при народженні дитини зараз

Допомога при народженні чи усиновленні дитини не змінювалася  ще з 1 липня 2014 року. Вона становить 41 тис 280 грн. І по відношенню до долара ця сума зменшилася вдвічі.

Із неї сума у 10 320 виплачується одноразово при народженні дитини, решту суми щомісячно по 860 гривень протягом трьох наступних років.

Що із законопроєктом про підвищення виплат буде далі

Законопроєкт 11072 був зареєстрований у ВР 11 березня.

null
Скріншот сайту ВР

Того ж дня його направили на розгляд керівництву ВР. Наступного дня, 12 березня, його передали комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, де він перебуває й наразі.

 

 

 

народжуваність
матеріальна допомога
соцвиплати
народні депутати
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер