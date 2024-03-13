Помощь при рождении детей могут увеличить: суммы

Помощь при рождении ребенка хотят увеличить в 10 раз, — подробности
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11072 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера пособия при рождении ребенка. По нему предлагается увеличить ее по меньшей мере в 10 раз от прожиточного минимума — до 380 тыс. грн.
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В Раде хотят повысить выплаты при рождении детей
Инициаторами законопроекта выступили до десяти депутатов разных партий. Однако докладчиком в ВР назначена Ольга Солодуха, депутат от "Слуга народа" и председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по молодежи и спорту.
В пояснительной записке законопроекта указано, что в последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. К примеру, за последние десять лет она сократилась на 40%.
В частности в:
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В 2020 году родилось 289 699 детей,
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2021 году — 260 502 ребенка,
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В 2022 году — 199 619 детей.
Последняя цифра является самым низким показателем за последние годы. Кроме того, за два года войны в Украине от действий российских войск пострадало 4 135 детей, из которых 468 погибли.
"В целом наблюдается ежегодная динамика по уменьшению количества рождаемости, что приводит к сокращению населения. Есть много причин, по которым сокращается рождаемость, но одной из главных является низкий уровень помощи при рождении ребенка и война", — говорится в пояснительной записке законопроекта.
Какие суммы предлагают депутаты
Депутаты предлагают начислять пособие, исходя из размера прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет.
Пособие при рождении первого ребенка должно составлять сумму, кратную 150 размерам прожиточного минимума. На сегодня прожиточный минимум составляет 2 563 грн на ребенка до 6 лет, соответственно сумма пособия составила бы:
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на первого ребенка — 384 тыс. грн,
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на второго ребенка — 256 тыс. грн,
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на третьего и последующих — 128 тыс. грн.
При рождении ребенка предлагается выплачивать единовременно сумму в двадцатикратном размере прожиточного минимума.
Сейчас она составляла бы 51 тысячу гривен. Остальные суммы пособия предлагают выплачивать в течение следующих 36 месяцев равными частями.
По мнению депутатов, такое нововведение улучшит социально-демографическую ситуацию в стране и улучшит материальное положение семей с детьми.
Какова помощь при рождении ребенка сейчас
Помощь при рождении или усыновлении ребенка не менялась с 1 июля 2014 года. Она составляет 41 тыс. 280 грн. Но по отношению к доллару эта сумма уменьшилась вдвое.
Из нее сумма в 10 320 грн выплачивается единовременно при рождении ребенка, остальную сумму — ежемесячно по 860 гривен в течение трех последующих лет.
Что с законопроектом о повышении выплат будет дальше
Законопроект №11072 был зарегистрирован в ВР 11 марта.
В тот же день он был направлен на рассмотрение руководству ВР. На следующий день, 12 марта, его передали комитету по гуманитарной и информационной политике, где он находится и сейчас.
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