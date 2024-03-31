В Украине сократилась средняя продолжительность жизни — какие показатели сейчас
Население Украины может значительно сократиться в ближайшие 26 лет. В 2050 году на территории страны будет проживать 25,2 млн человек, что меньше почти на 10 млн, чем сейчас.
Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Сокращение продолжительности жизни
Согласно проекту стратегии демографического развития страны до 2040 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 10 лет: у мужчин — с 66,4 года до 57,3 года, у женщин — с 76,2 года до 70,9 года.
Главной причиной такого прогноза есть война. Но есть и другие причины, связанные с:
- массовой занятостью во вредных и опасных условиях;
- попаданием в ДТП;
- злоупотреблением алкоголем, психоактивными веществами и курением;
- недостаточностью информирования населения о навыках здорового образа жизни;
- низкой доступностью и качеством медицинской помощи в сельской местности;
- низким уровнем благосостояния и повышением уровня бедности.
В документе говорится, что нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 млн. человек, а коэффициент рождаемости снизился до показателя 1 с 1,2 (в 2020 году).
В частности, в Стратегии определены несколько ключевых целей:
- создание условий для повышения рождаемости; поддержка семьи;
- снижение уровня преждевременной смертности;
- обеспечение миграционного прироста населения;
- обеспечение оптимального размещения населения территории Украины;
- адаптация социума к демографическому старению и формирование условий для активного долголетия;
- преодоление негативных демографических тенденций благодаря развитию возможностей качественной жизни в Украине.
Так, в Институте демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины считают, что после завершения войны население может сократиться максимум на 3-4 млн человек, но это самый пессимистический прогноз.
В то же время, ключевым фактором влияния на демографическую ситуацию, безусловно, является миграция.
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