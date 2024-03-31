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В Украине сократилась средняя продолжительность жизни — какие показатели сейчас

31 марта 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине сократилась средняя продолжительность жизни — какие показатели сейчас
Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Население Украины может значительно сократиться в ближайшие 26 лет. В 2050 году на территории страны будет проживать 25,2 млн человек, что меньше почти на 10 млн, чем сейчас.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Сокращение продолжительности жизни

Согласно проекту стратегии демографического развития страны до 2040 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 10 лет: у мужчин — с 66,4 года до 57,3 года, у женщин — с 76,2 года до 70,9 года.

Главной причиной такого прогноза есть война. Но есть и другие причины, связанные с:

  • массовой занятостью во вредных и опасных условиях;
  • попаданием в ДТП;
  • злоупотреблением алкоголем, психоактивными веществами и курением;
  • недостаточностью информирования населения о навыках здорового образа жизни;
  • низкой доступностью и качеством медицинской помощи в сельской местности;
  • низким уровнем благосостояния и повышением уровня бедности.

В документе говорится, что нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 млн. человек, а коэффициент рождаемости снизился до показателя 1 с 1,2 (в 2020 году).

В частности, в Стратегии определены несколько ключевых целей:

  • создание условий для повышения рождаемости; поддержка семьи;
  • снижение уровня преждевременной смертности;
  • обеспечение миграционного прироста населения;
  • обеспечение оптимального размещения населения территории Украины;
  • адаптация социума к демографическому старению и формирование условий для активного долголетия;
  • преодоление негативных демографических тенденций благодаря развитию возможностей качественной жизни в Украине.

Так, в Институте демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины считают, что после завершения войны население может сократиться максимум на 3-4 млн человек, но это самый пессимистический прогноз.

В то же время, ключевым фактором влияния на демографическую ситуацию, безусловно, является миграция.

Ранее в Верховную Раду подали законопроект, в котором предлагается увеличить почти в десять раз выплаты за рождение ребенка. За первого ребенка хотят выплачивать 384 тысячи гривен.

Также мы писали, что на ТОТ Луганской области кафиры начали весеннюю волну принудительной мобилизации мужчин.

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жизнь

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