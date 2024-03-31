В Украине сократилась средняя продолжительность жизни — какие показатели сейчас

Люди идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Население Украины может значительно сократиться в ближайшие 26 лет. В 2050 году на территории страны будет проживать 25,2 млн человек, что меньше почти на 10 млн, чем сейчас.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Сокращение продолжительности жизни

Согласно проекту стратегии демографического развития страны до 2040 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 10 лет: у мужчин — с 66,4 года до 57,3 года, у женщин — с 76,2 года до 70,9 года.

Главной причиной такого прогноза есть война. Но есть и другие причины, связанные с:

массовой занятостью во вредных и опасных условиях;

попаданием в ДТП;

злоупотреблением алкоголем, психоактивными веществами и курением;

недостаточностью информирования населения о навыках здорового образа жизни;

низкой доступностью и качеством медицинской помощи в сельской местности;

низким уровнем благосостояния и повышением уровня бедности.

В документе говорится, что нынешнее население на подконтрольных Украине территориях составляет 31,5 млн. человек, а коэффициент рождаемости снизился до показателя 1 с 1,2 (в 2020 году).

В частности, в Стратегии определены несколько ключевых целей:

создание условий для повышения рождаемости; поддержка семьи;

снижение уровня преждевременной смертности;

обеспечение миграционного прироста населения;

обеспечение оптимального размещения населения территории Украины;

адаптация социума к демографическому старению и формирование условий для активного долголетия;

преодоление негативных демографических тенденций благодаря развитию возможностей качественной жизни в Украине.

Так, в Институте демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины считают, что после завершения войны население может сократиться максимум на 3-4 млн человек, но это самый пессимистический прогноз.

В то же время, ключевым фактором влияния на демографическую ситуацию, безусловно, является миграция.

Ранее в Верховную Раду подали законопроект, в котором предлагается увеличить почти в десять раз выплаты за рождение ребенка. За первого ребенка хотят выплачивать 384 тысячи гривен.

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