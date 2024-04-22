Міністр соцполітики назвала кількість населення в Україні

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович назвала населення країни. Наразі людей менше майже на 20 мільйонів, ніж було в 1991 році.

Про це Оксана Жолнович заявила на демографічному форумі, передає кореспондентка Новини.LIVE.

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За словами Жолнович, наразі населення України — 35 мільйонів людей.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

"Це менше майже на 20 мільйонів, ніж було в 1991 році. Коефіцієнт приросту 0,9. Ми є на рівні з Гонконгом, і це дуже тривожно", — додала вона.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, за останні роки Україна стикається зі складнощами, пов'язаними із різким зменшенням населення. Згідно з даними Міністерства соціальної політики України, протягом найближчих 26 років населення країни може скоротитися до 25,2 мільйона осіб.

Також нещодавно у Німеччині було введено систему соціальних платіжних карт. Тепер кожен четвертий біженець вирішив або повернутися в Україну, або почати працювати.