Україні загрожує скорочення населення на понад 25 млн осіб — яка причина

Батьки йдуть з дитиною. Ілюстративне фото: УНІАН

За останні роки Україна стикається зі складнощами, пов'язаними із різким зменшенням населення. Згідно з даними Міністерства соціальної політики України, протягом найближчих 26 років населення країни може скоротитися до 25,2 мільйонів осіб.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

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Скорочення населення України

На сьогоднішній день чисельність населення України, згідно з оцінками, становить близько 36,3 мільйонів осіб, з яких на території, контрольованій українською владою, проживає близько 31,5 мільйонів людей. Однак, за прогнозами Інституту демографії, до 2041 року населення України може зменшитися до 28,9 мільйонів осіб, а до 2051 року — до 25,2 мільйонів.

Однією з основних причин цього загрозливої теденції є війна, яка змінює українське суспільство. Проведені аналізи показують, що військові конфлікти призвели до значного зменшення середньої тривалості життя серед українців. Наприклад, за даними аналітиків, середня тривалість життя чоловіків у 2023 році скоротилася до 57,3 років з 66,4 років у 2020 році. Жінки також відчули наслідки конфлікту з середньою тривалістю життя, яка зменшилася з 76,2 років у 2020 році до 70,9 років у 2023 році.

Крім того, іншою серйозною причиною є еміграція. Зараз близько 6 мільйонів переважно жінок і дітей перебувають у вимушеній еміграції. Це суттєво позначається на структурі населення та рівні розвитку країни.

Не менш важливим фактором, що призводить до скорочення чисельності населення, є зниження рівня народжуваності. За останні роки показники народжуваності в Україні знизилися на 45%, що створює загрозу для відтворення нації в майбутньому.

У цьому контексті важливим є впровадження стратегій та програм, спрямованих на збереження та збільшення чисельності населення. Міністерство соціальної політики пропонує ухвалити Стратегію, яка передбачає забезпечення гідного рівня та якості життя для кожного українця, створення умов для повернення громадян України з-за кордону та відтворення населення.

Нагадаємо, що нещодавно депутати ВРУ подали законопроєкт, у якому пропонується збільшити майже вдесятеро виплати за народження дитини — зокрема, за першу дитину хочуть виплачувати 384 тисяч грн. Однак наразі це не лише неможливо через відсутність грошей, а й не допоможе новоспеченим батькам насправді.

Також ми писали про те, що Україна регулярно надає фінансову допомогу переселенцям. Однак нещодавно Кабмін скоротив список категорій переселенців, які можуть отримувати ці виплати. Міністерство соціальної політики України повідомило, що зараз уряд працює над розширенням цього списку, щоб включити більше категорій осіб, які матимуть право на державну допомогу.