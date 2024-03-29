Украине грозит сокращение населения более чем на 25 млн человек — какая причина

Родители идут с ребенком. Иллюстративное фото: УНИАН

За последние годы Украина сталкивается со сложностями, связанными с резкой убылью населения. Согласно данным Министерства социальной политики Украины, в ближайшие 26 лет население страны может сократиться до 25,2 миллионов человек.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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Сокращение населения Украины

На сегодняшний день численность населения Украины, согласно оценкам, составляет около 36,3 миллиона человек, из которых на территории, контролируемой украинскими властями, проживает около 31,5 миллиона человек. Однако, по прогнозам института демографии, к 2041 году население Украины может уменьшиться до 28,9 миллиона человек, а к 2051 году — до 25,2 миллиона.

Одной из основных причин этой тенденции является война, изменяющая украинское общество. Проведенные анализы показывают, что военные конфликты привели к значительному сокращению средней продолжительности жизни среди украинцев. К примеру, по данным аналитиков, средняя продолжительность жизни мужчин в 2023 году сократилась до 57,3 лет с 66,4 лет в 2020 году. Женщины также ощутили последствия конфликта со средней продолжительностью жизни, которая уменьшилась с 76,2 лет в 2020 году до 70,9 лет в 2023 году.

Кроме того, другой серьезной причиной является эмиграция. Сейчас около 6 миллионов преимущественно женщин и детей находятся в вынужденной эмиграции. Это существенно сказывается на структуре населения и уровне развития страны.

Не менее важным фактором, приводящим к сокращению численности населения, является снижение уровня рождаемости. За последние годы показатели рождаемости в Украине снизились на 45%, что создает угрозу воспроизводству нации в будущем.

В этом контексте важно внедрение стратегий и программ, направленных на сохранение и увеличение численности населения. Министерство социальной политики предлагает принять Стратегию, которая предусматривает достойный уровень и качество жизни для каждого украинца, создание условий для возвращения граждан Украины из-за границы и воспроизводства населения.

Напомним, что недавно депутаты ВРУ подали законопроект, в котором предлагается увеличить почти в десять раз выплаты за рождение ребенка — в частности, за первого ребенка хотят выплачивать 384 тысячи гривен. Однако пока это не только невозможно из-за отсутствия денег, но и не поможет новоиспеченным родителям на самом деле.

Также мы писали о том, что Украина регулярно оказывает финансовую помощь переселенцам. Однако недавно Кабмин сократил список категорий переселенцев, которые могут получать эти выплаты. Министерство социальной политики Украины сообщило, что сейчас правительство работает над расширением этого списка, чтобы включить больше категорий лиц, имеющих право на государственную помощь.