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Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Польше — в МИД прокомментировали состояние пассажиров

20 июля 2024 18:07
Валерия Барановская - редактор
ДТП в Польше с участием микроавтобуса — в МИД сообщили о состоянии украинцев
Технический автотранспорт, врезавшийся в микроавтобус с украинцами в Польше. Фото: KPP Świebodzin
Валерия Барановская - редактор

В результате ДТП в Польше во время которой микроавтобус столкнулся с техническим автотранспортом девять украинцев, которые находились в автобусе, были госпитализированы. Пятеро из них, среди которых четверо детей, находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в субботу, 20 июля.

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В субботу, 20 июля, около 04:00 в районе польского города Свецко в Любушском воеводстве микроавтобус с девятью украинцами столкнулся с техническим автотранспортом.

Все граждане Украины были госпитализированы. В настоящее время состояние пяти из них оценивается как критическое — среди них четверо детей в возрасте двух, трех, четырех и пятнадцати лет.

"На место чрезвычайного происшествия следует консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, в которых находятся пострадавшие украинцы и будет выяснять обстоятельства аварии", — говорится в сообщении.

Сегодня в Хаджибейском районе Одессы также произошло масштабное ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали 13 человек.

Напомним, в Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. Погибли два человека.

Также мы писали, что в Словакии поезд Будапешт - Прага столкнулся с автобусом. Среди пассажиров были украинцы.

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