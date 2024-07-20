Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі — в МЗС прокоментували стан пасажирів arrow

Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі — в МЗС прокоментували стан пасажирів

20 липня 2024 18:07
Валерія Барановська - редактор
ДТП у Польщі за участі мікроавтобуса — у МЗС повідомили про стан українців
Технічний автотранспорт, який врізався в мікроавтобус з українцями у Польщі. Фото: KPP Świebodzin
Валерія Барановська - редактор

Внаслідок ДТП у Польщі під час якої мікроавтобус зіштовхнувся з технічним автотранспортом дев'ятьох українців, які перебували в автобусі, було госпіталізовано. П'ятеро із них, серед яких четверо дітей, перебувають у критичному стані.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в суботу, 20 липня.

Читайте також:

ДТП у Польщі — стан українців, які перебували в мікроавтобусі

У суботу, 20 липня, близько 04:00 в районі польського міста Свєцко в Любуському воєводстві мікроавтобус із дев'ятьма українцями зіткнувся із технічним автотранспортом.

Усіх громадян України було госпіталізовано. Наразі стан п'ятьох із них оцінюється як критичний — серед них четверо дітей віком два, три, чотири і 15 років.

"На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні в Хаджибейському районі Одеси також сталася масштабна ДТП за участі маршрутного таксі, внаслідок якої постраждали 13 людей. 

Нагадаємо, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Загинули двоє людей. 

Також ми писали, що у Словаччині потяг Будапешт — Прага зіткнувся з автобусом. Серед пасажирів були українці.

ДТП Польща діти українці МЗС транспорт автобуси поранення мікроавтобус лікарня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні