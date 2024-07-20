ДТП у Польщі за участі мікроавтобуса — у МЗС повідомили про стан українців

Технічний автотранспорт, який врізався в мікроавтобус з українцями у Польщі. Фото: KPP Świebodzin

Внаслідок ДТП у Польщі під час якої мікроавтобус зіштовхнувся з технічним автотранспортом дев'ятьох українців, які перебували в автобусі, було госпіталізовано. П'ятеро із них, серед яких четверо дітей, перебувають у критичному стані.

Про це повідомила пресслужба МЗС України в суботу, 20 липня.

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У суботу, 20 липня, близько 04:00 в районі польського міста Свєцко в Любуському воєводстві мікроавтобус із дев'ятьма українцями зіткнувся із технічним автотранспортом.

Усіх громадян України було госпіталізовано. Наразі стан п'ятьох із них оцінюється як критичний — серед них четверо дітей віком два, три, чотири і 15 років.

"На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні в Хаджибейському районі Одеси також сталася масштабна ДТП за участі маршрутного таксі, внаслідок якої постраждали 13 людей.

Нагадаємо, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Загинули двоє людей.

Також ми писали, що у Словаччині потяг Будапешт — Прага зіткнувся з автобусом. Серед пасажирів були українці.