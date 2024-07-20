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У Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП — багато поранених, зокрема дитина

20 липня 2024 11:44
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
ДТП Польща — автобус з українцями врізався у вантажівку, є поранені
Мікроавтобус, який потрапив у ДТП в Польщі. Фото: KPP Świebodzin
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 20 липня, на автомагістралі неподалік кордону між Польщею та Німеччиною сталася ДТП. В аварію потрапив мікроавтобус з українцями, є поранені.

Про це повідомляє пресслужба поліції Свебодзіні у Facebook.

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За даними поліції, мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду.

Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.

Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували, п’ятеро з них у важкому стані. 

Українці потрапили у ДТП в Польщі
Автомобіль дорожньої служби, в який врізався автобус. Фото: KPP Świebodzin

У поліції повідомили, що пасажирами автобуса були громадяни України, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно постраждалих.

Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав. 

Раніше ми повідомляли, що у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Загинули двоє людей. 

А у Словаччині потяг Будапешт — Прага зіткнувся з автобусом. Серед пасажирів були українці.

ДТП Польща українці поліція вантажівки автобуси поранення мікроавтобус

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