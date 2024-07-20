ДТП Польща — автобус з українцями врізався у вантажівку, є поранені

У Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП — багато поранених, зокрема дитина
У суботу, 20 липня, на автомагістралі неподалік кордону між Польщею та Німеччиною сталася ДТП. В аварію потрапив мікроавтобус з українцями, є поранені.
Про це повідомляє пресслужба поліції Свебодзіні у Facebook.
Автобус врізався в машину дорожньої служби
За даними поліції, мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, попри встановлене на ньому попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду.
Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.
Дев’ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували, п’ятеро з них у важкому стані.
У поліції повідомили, що пасажирами автобуса були громадяни України, у тому числі четверо дітей. Діти є і серед серйозно постраждалих.
Крім людей з мікроавтобуса, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
Раніше ми повідомляли, що у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Загинули двоє людей.
А у Словаччині потяг Будапешт — Прага зіткнувся з автобусом. Серед пасажирів були українці.
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