У Словаччині внаслідок зіткнення поїзда з автобусом загинули люди

Люди на місці ДТП. Скриншот відео "Суспільне Новини"

У четвер, 27 червня, близько 18:00 на залізничному переїзді у словацькому місті Нові Замки потяг "Будапешт-Прага" зіткнувся з автобусом. Унаслідок зіткнення поїзд загорівся.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Що відомо про аварію

ДТП сталася на міжнародній трасі, якою курсують експреси за маршрутом Будапешт-Братислава-Прага. Потяг EuroCity (EC) 279 зіткнувся з автобусом фірми Arriva.

Відео з місця аварії журналісту надіслав один із його підписників-українців. Унаслідок зіткнення п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро — постраждали. Кілька потерпілих перебувають у важкому стані. Зокрема, зазнали травм водії автобуса й поїзда. Серед пасажирів потяга постраждалих немає. Наразі встановлюють причини аварії.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси через непрацюючий світлофор сталася ДТП, унаслідок якої постраждали четверо людей. Двоє з постраждалих — діти.

Також ми повідомляли, що в німецькому місті Штутгарт сталася ДТП, унаслідок якої загинув поліцейський. Правоохоронець, який зазнав несумісних із життям травм, їхав на мотоциклі в колоні, що супроводжувала кортеж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.