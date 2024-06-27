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У Словаччині потяг Будапешт-Прага зіткнувся з автобусом — серед пасажирів є українці

27 червня 2024 23:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Словаччині внаслідок зіткнення поїзда з автобусом загинули люди
Люди на місці ДТП. Скриншот відео "Суспільне Новини"
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У четвер, 27 червня, близько 18:00 на залізничному переїзді у словацькому місті Нові Замки потяг "Будапешт-Прага" зіткнувся з автобусом. Унаслідок зіткнення поїзд загорівся.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола.

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Що відомо про аварію

ДТП сталася на міжнародній трасі, якою курсують експреси за маршрутом Будапешт-Братислава-Прага. Потяг EuroCity (EC) 279 зіткнувся з автобусом фірми Arriva.

Відео з місця аварії журналісту надіслав один із його підписників-українців. Унаслідок зіткнення п'ятеро людей загинули, а ще п'ятеро — постраждали. Кілька потерпілих перебувають у важкому стані. Зокрема, зазнали травм водії автобуса й поїзда. Серед пасажирів потяга постраждалих немає. Наразі встановлюють причини аварії.

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси через непрацюючий світлофор сталася ДТП, унаслідок якої постраждали четверо людей. Двоє з постраждалих — діти.

Також ми повідомляли, що в німецькому місті Штутгарт сталася ДТП, унаслідок якої загинув поліцейський. Правоохоронець, який зазнав несумісних із життям травм, їхав на мотоциклі в колоні, що супроводжувала кортеж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

ДТП
аварія
Словаччина
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залізниця
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загиблі

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