В Словакии в результате столкновения поезда с автобусом погибли люди

Люди на месте ДТП. Скриншот видео "Суспільне Новини"

В четверг, 27 июня, около 18:00 на железнодорожном переезде в словацком городе Новые Замки поезд "Будапешт-Прага" столкнулся с автобусом. В результате столкновения поезд загорелся.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

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Что известно об аварии

ДТП произошло на международной трассе, по которой курсируют экспрессы по маршруту Будапешт-Братислава-Прага. Поезд EuroCity (EC) 279 столкнулся с автобусом фирмы Arriva.

Видео с места аварии журналисту прислал один из его подписчиков-украинцев. В результате столкновения пять человек погибли, а еще пятеро — пострадали. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В частности, получили травмы водители автобуса и поезда. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. В настоящее время устанавливают причины аварии.

Напомним, в Приморском районе Одессы из-за неработающего светофора произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Двое из пострадавших — дети.

Также мы сообщали, что в немецком городе Штутгарт произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский. Правоохранитель, который получил несовместимые с жизнью травмы, ехал на мотоцикле в колонне, сопровождавшей кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.