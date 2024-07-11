Двоє людей загинули у ДТП за участю автобуса, який їхав з Молдови до України

Зіткнення автобуса та легковика в Молдові. Фото: Poliția Republicii Moldova

У Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Аварія сталася 11 липня у Ришканському районі. Загинули двоє людей.

Про це повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на поліцію.

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За інформацією поліції, водій автомобіля Renault вирішив розвернутися на трасі через суцільну лінію розмітки. У цей момент у нього врізався рейсовий автобус.

Унаслідок ДТП 74-річний водій легкового автомобіля та його 69-річна дружина, яка перебувала на пасажирському сидінні, загинули на місці.

Зіткнення на трасі в Молдові. Фото: Poliția Republicii Moldova

ДТП в Молдові. Фото: Poliția Republicii Moldova

Зіткнення автобуса та легковика в Молдові. Фото: Poliția Republicii Moldova

Нагадаємо, У Рівненській області 6 липня сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинули 14 людей. Слідство висунуло низку версій, одна з яких — пошкодження колеса вантажівки.

Нагадаємо, що у Львівській області в п'ятницю, 5 липня, сталася смертельна ДТП на автодорозі "Київ — Чоп". Внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.

Також на Львівщині вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На момент загоряння в транспорті перебувало 28 дітей, 4 тренери та 2 водії.