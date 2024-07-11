Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Молдове ехавший в Киев автобус попал в ДТП arrow

В Молдове ехавший в Киев автобус попал в ДТП

11 июля 2024 20:29
Галина Шподарева - редактор
Два человека погибли в ДТП с участием автобуса, который ехал из Молдовы в Украину
Столкновение автобуса и легковушки в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova
Галина Шподарева - редактор

В Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. Авария произошла 11 июля в Рышканском районе. Погибли два человека.

Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker со ссылкой на полицию.

Читайте также:

Подробности смертельной аварии в Молдове

По информации полиции, водитель автомобиля Renault решил развернуться на трассе через сплошную линии разметки. В этот момент в него врезался рейсовый автобус.

В результате ДТП 74-летний водитель легкового автомобиля и его 69-летняя жена, находившаяся на пассажирском сидении, погибли на месте.

В Молдове ехавший в Киев автобус попал в ДТП - фото 1
Столкновение на трассе в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova
(ФОТО) Авария в Рышканском районе. Автомобиль столкнулся с автобусом, следовавшим из Кишинева в Киев.
ДТП в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova

 

(ФОТО) Авария в Рышканском районе. Автомобиль столкнулся с автобусом, следовавшим из Кишинева в Киев.
Столкновение автобуса и легковушки в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova

Напомним, В Ровенской области 6 июля произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли 14 человек. Следствие выдвинуло ряд версий, одна из которых — повреждение колеса грузовика.

Напомним, что во Львовской области 5 июля произошло смертельное ДТП на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.

Также на Львовщине пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. На момент возгорания в транспорте находились 28 детей, четыре тренера и два водителя.

ДТП Киев Молдова авария транспорт Украина автобусы жертвы столкновение погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно