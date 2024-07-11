Два человека погибли в ДТП с участием автобуса, который ехал из Молдовы в Украину

Столкновение автобуса и легковушки в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova

В Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. Авария произошла 11 июля в Рышканском районе. Погибли два человека.

Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker со ссылкой на полицию.

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По информации полиции, водитель автомобиля Renault решил развернуться на трассе через сплошную линии разметки. В этот момент в него врезался рейсовый автобус.

В результате ДТП 74-летний водитель легкового автомобиля и его 69-летняя жена, находившаяся на пассажирском сидении, погибли на месте.

Столкновение на трассе в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova

ДТП в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova

Столкновение автобуса и легковушки в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova

Напомним, В Ровенской области 6 июля произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли 14 человек. Следствие выдвинуло ряд версий, одна из которых — повреждение колеса грузовика.

Напомним, что во Львовской области 5 июля произошло смертельное ДТП на автодороге "Киев — Чоп". В результате аварии погибла 38-летняя женщина.

Также на Львовщине пожарные ликвидировали пожар в автобусе, который перевозил детей. На момент возгорания в транспорте находились 28 детей, четыре тренера и два водителя.