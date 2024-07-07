ДТП на Рівненщині — що відомо про загиблих

Понівечений мікроавтобус. Фото: Національна поліція

У Рівненській області в суботу, 6 липня, сталася автотроща, внаслідок якої загинуло 14 людей. Слідтво висунуло низку версій, одна з яких — пошкодження колеса вантажівки.

Про це повідомили у Національній поліції України.

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Наразі вдалося ідентифікувати усіх 14-ох загиблих. Це мешканці Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років.

Наймолодшій жертві ДТП — хлопчикові, четвертого липня виповнилось шість. Його батьки також загинули.

Вижила в автотрощі лише 57-річна бабуся — жителька Нетішина. У неї діагностували закритий перелом предпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Її життю нічого не загрожує.

Потерпілу вже допитали слідчі. Все, що вона бачила, це як на автобус їде вантажівка.

Для розслідування ДТП призначена група слідчих та процесуальних прокурорів із числа найдосвідченіших співробітників.

Поліція розповіла про постраждалих. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Рівненській області в суботу, 6 липня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобільна цистерна зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом.

Внаслідок ДТП загинули 14 людей. Правоохоронці розпочали розслідування.