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Масштабное ДТП в Ровенской области — в полиции рассказали о жертвах и озвучили версии трагедии

7 июля 2024 13:35
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
ДТП в Ровенской области — что известно о погибших
Разбитый микроавтобус. Фото: Национальная полиция
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Ровенской области в субботу, 6 июля, произошла автотроща, в результате которой погибли 14 человек. Следствие выдвинуло ряд версий, одна из которых — повреждение колеса грузовика.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Что известно о ДТП в Ровенской области

Сейчас удалось идентифицировать всех 14 погибших. Это жители Хмельницкой и Ровенской областей от 20 до 67 лет.

Самой молодой жертве ДТП — мальчику, 4 июля исполнилось шесть. Его родители тоже погибли.

Выжила в автотроше только 57-летняя бабушка — жительница Нетешина. У нее диагностировали закрытый перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки. Ее жизни ничего не угрожает.

Потерпевшую уже допросили следователи. Все, что она видела, это как на автобус едет грузовик.

Для расследования ДТП предназначена группа следователей и процессуальных прокуроров из самых опытных сотрудников.

ДТП в Ровенской области
Полиция рассказала о пострадавших. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Ровенской области в субботу, 6 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобильная цистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом.

В результате ДТП погибли 14 человек. Правоохранители начали расследование.

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