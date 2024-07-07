ДТП в Ровенской области — что известно о погибших

Масштабное ДТП в Ровенской области — в полиции рассказали о жертвах и озвучили версии трагедии
В Ровенской области в субботу, 6 июля, произошла автотроща, в результате которой погибли 14 человек. Следствие выдвинуло ряд версий, одна из которых — повреждение колеса грузовика.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Что известно о ДТП в Ровенской области
Сейчас удалось идентифицировать всех 14 погибших. Это жители Хмельницкой и Ровенской областей от 20 до 67 лет.
Самой молодой жертве ДТП — мальчику, 4 июля исполнилось шесть. Его родители тоже погибли.
Выжила в автотроше только 57-летняя бабушка — жительница Нетешина. У нее диагностировали закрытый перелом предплечья, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы грудной клетки. Ее жизни ничего не угрожает.
Потерпевшую уже допросили следователи. Все, что она видела, это как на автобус едет грузовик.
Для расследования ДТП предназначена группа следователей и процессуальных прокуроров из самых опытных сотрудников.
Ранее мы сообщали, что в Ровенской области в субботу, 6 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобильная цистерна столкнулась с маршрутным микроавтобусом.
В результате ДТП погибли 14 человек. Правоохранители начали расследование.
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