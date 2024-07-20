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В Польше автобус с украинцами попал в ДТП — много раненых, в том числе ребенок

20 июля 2024 11:44
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
ДТП Польша — автобус с украинцами врезался в грузовик, есть раненые
Микроавтобус, попавший в ДТП в Польше. Фото: KPP Świebodzin
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В субботу, 20 июля, на автомагистрали недалеко от границы между Польшей и Германией произошло ДТП. В аварию попал микроавтобус с украинцами, есть раненые.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Свебодзини в Facebook.

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По данным полиции, микроавтобус въехал в грузовик дорожной ремонтной службы с техническим прицепом, несмотря на установленную на нем предупредительную маркировку и знаки с направлением объезда.

От удара автобус опрокинулся на бок, правая часть транспортного средства впереди сильно повреждена.

Девять человек из микроавтобуса госпитализировали, пятеро из них в тяжелом состоянии.

Украинцы попали в ДТП в Польше
Автомобиль дорожной службы, в который врезался автобус. Фото: KPP Świebodzin

В полиции сообщили, что пассажирами автобуса были граждане Украины, в том числе четверо детей. Дети есть и среди серьезно пострадавших.

Кроме людей из микроавтобуса, в результате аварии никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Молдове рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с автомобилем Renault Kangoo. Погибли два человека.

А в Словакии поезд Будапешт-Прага столкнулся с автобусом. Среди пассажиров были украинцы.

ДТП Польша украинцы полиция грузовики автобусы ранение микроавтобус

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