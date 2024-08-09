Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Мексика отклонила призывы Украины арестовать Путина arrow

Мексика отклонила призывы Украины арестовать Путина

9 августа 2024 09:12
Катерина Османская - Редактор
Арест Путина — Мексика отклонила призывы Украины
Российский правитель Владимир Путин. Фото: REUTERS
Катерина Османская - Редактор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу Украины арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он прибудет на инаугурацию новоизбранной президентки в октябре. Он подчеркнул, что это "не их дело". 

Об этом сообщает DW.

Читайте также:

Что сказали в Мексике

Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил запрос правительства Украины об аресте Владимира Путина, если российский лидер не нарушит международный ордер на арест и посетит инаугурацию следующего президента Мексики в октябре.

"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", — сказал действующий президент страны журналистам на пресс-конференции 8 августа.

Что предшествовало

Недавно мексиканское правительство пригласило представителей всех стран, с которыми проводит дипломатические отношения, в том числе и Путина, посетить инаугурацию новой президентки Клаудии Шейнбаум в октябре.

После этого Украина обратилась с просьбой к Мексике арестовать главу Кремля за все военные преступления.

"Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика... Верим, что Мексика выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутого судебному органу ООН в Гааге", — говорится в письме.

Также важные новости дня по теме:

владимир путин Мексика президент арест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:56 Конец недели без света — адреса отключений электроэнергии в Одессе

09:54 В Киеве перестали работать валидаторы в наземном общественном транспорте

09:40 США взволнованы темпами Китая в строительстве военных кораблей — превосходит более чем в 600 раз

09:38 Сегодня во Львове попрощаются с военным Иваном Краповоем

09:31 Как мужчинам возвращаться в Украину — пошаговая инструкция прохождения границы

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:30 Как оформить бронирование от мобилизации онлайн и кто имеет на это право

09:24 В Одесской области будут раздаваться громкие взрывы — в чем причина

09:17 Сборная США по баскетболу вырвала победу у Сербии, Леброн повторил уникальный рекорд

09:12 Мексика отклонила призывы Украины арестовать Путина

09:07 Когда тарифы в Украине повысят до экономически обоснованного уровня — прогноз НБУ

09:56 Конец недели без света — адреса отключений электроэнергии в Одессе

09:54 В Киеве перестали работать валидаторы в наземном общественном транспорте

09:40 США взволнованы темпами Китая в строительстве военных кораблей — превосходит более чем в 600 раз

09:38 Сегодня во Львове попрощаются с военным Иваном Краповоем

09:31 Как мужчинам возвращаться в Украину — пошаговая инструкция прохождения границы

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

09:30 Как оформить бронирование от мобилизации онлайн и кто имеет на это право

09:24 В Одесской области будут раздаваться громкие взрывы — в чем причина

09:17 Сборная США по баскетболу вырвала победу у Сербии, Леброн повторил уникальный рекорд

09:12 Мексика отклонила призывы Украины арестовать Путина

09:07 Когда тарифы в Украине повысят до экономически обоснованного уровня — прогноз НБУ

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

30 июля 2024

06:10 Пенсии по инвалидности — какие начислят минимальные размеры выплат в августе