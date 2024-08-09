Арест Путина — Мексика отклонила призывы Украины

Российский правитель Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил просьбу Украины арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он прибудет на инаугурацию новоизбранной президентки в октябре. Он подчеркнул, что это "не их дело".

Об этом сообщает DW.

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Что сказали в Мексике

Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил запрос правительства Украины об аресте Владимира Путина, если российский лидер не нарушит международный ордер на арест и посетит инаугурацию следующего президента Мексики в октябре.

"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", — сказал действующий президент страны журналистам на пресс-конференции 8 августа.

Что предшествовало

Недавно мексиканское правительство пригласило представителей всех стран, с которыми проводит дипломатические отношения, в том числе и Путина, посетить инаугурацию новой президентки Клаудии Шейнбаум в октябре.

После этого Украина обратилась с просьбой к Мексике арестовать главу Кремля за все военные преступления.

"Мы надеемся, правительство Мексики осознает факт, что Владимир Путин является военным преступником, подозреваемым в похищении и принудительной депортации украинских детей в Россию, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом, юрисдикцию которого признает Мексика... Верим, что Мексика выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутого судебному органу ООН в Гааге", — говорится в письме.