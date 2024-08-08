Кремль предоставил российским СМИ методичку, как освещать события в Курской области

Разрушенный дом в Курской области. Фото иллюстративное: росСМИ

В администрации Владимира Путина приказали подконтрольным СМИ сравнивать современную ситуацию в Курской области с Курской битвой времен Второй мировой войны. В частности, пропагандировать нарратив, что Путин "никого не бросит в беде".

Об этом сообщило одно из российских СМИ.

Читайте также:

Как российские СМИ освещают события в Курской области

Кремль приказал медиа избегать разжигания паники по поводу боев в Курской области. Как отметили два сотрудника российских СМИ, им рекомендовано обсуждать вероятное открытие "нового фронта". Государственные и лояльные медиа призвали сравнивать нынешние события с Курской битвой Второй мировой войны.

Сотрудникам российских СМИ также запрещено обсуждать вероятное продвижение украинских войск в Курчатов, где находится Курская атомная электростанция, чтобы избежать в аудитории возникновения "ощущения ядерной угрозы".

Вместо акцентирования на теме АЭС медиа должны сконцентрироваться на "успехах российской армии", которая, по утверждению, препятствует продвижению украинских войск вглубь Курской области. Им также рекомендуется подчеркивать атаки ВСУ на гражданских лиц.

Также СМИ приказали акцентировать внимание на "единстве и сплоченности людей", которое посещает пункты сдачи крови и дает приют эвакуированным из Суджанского района Курской области.

Сотрудники прокремлевских медиа заявляют, что разнарядка была получена только в четверг днем, спустя почти три дня после боев в Курской области. Они считают, что Кремль не в полной мере отдавал себе отчет в масштабах событий, поэтому не смог оперативно подготовить "методичку".