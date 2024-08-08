ГУР обнародовал перехват разговора россиян о якобы подготовке ВСУ к прорыву

Российская техника. Иллюстративное фото: Reuters

Украинская разведка поделилась видео с перехваченным разговором россиянки из Белгородской области. В разговоре женщина отмечает, что в районе ночью наблюдалась повышенная активность военных.

Видео опубликовало Главное управление разведки МО Украины в Telegram в четверг, 8 августа.

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Разведка Минобороны обнародовала видео с перехваченным разговором россиянки из населенного пункта Красная Яруга в Белгородской области в России.

В разговоре речь идет о возможном наступлении Вооруженных Сил Украины, запланированном на 2 августа, в день ВДВ.

"Ночью сегодня много шло. Те, которые я видела. Слышала, как у нас дверь открывалась в доме. Ну все говорили за 2 августа. Наша разведка где-то узнала, что на день ВДВ украинцы планируют прорыв", — сказала россиянка.